Au lendemain de la tornade, les habitants du Château d'Oléron constatent les dégâts

Au Château d'Oléron, les rues ont été très vites nettoyées.... Au coin des rues on peut apercevoir quelques amas de tuiles, des tas de verre brisé amassés par les riverains, solidaires dès le soir de la tornade.

Mais c'est aux abords des maisons que les dégâts sont le plus visibles. En passant la tête au dessus de ce qui reste des clôtures ou des portails parfois envolés, on peut apercevoir des arbres déracinés, couchés dans les jardins et de nombreuses toitures sont bâchées après que les tuiles se soient envolées... Pour les sinistrés ce n'est que le début de longues procédures pour faire jouer les assurances et commencer les réparations. En attendant, ils sécurisent leurs habitations et surtout attendent le passage d'un expert.

C'est le cas de Françoise au Château d'Oléron, chez elle des tuiles se sont envolées et son abris de jardin s'est retrouvé 50 mètres plus loin, sur le parking du Super U. Mais les dégâts ne sont que matériels, alors elle relativise : "Mes tuiles ont été réparées tout de suite par les voisins, il y a beaucoup de solidarité. On attend l'expert, c'est surtout ça parce que je n'ai plus de portail donc il va falloir que je mette un grillage si je veux m'absenter un petit peu pour que tout le monde ne rentre pas... Mais bon, il n'y a pas de blessé c'est l'essentiel !"

Un peu plus loin, Christophe fait le tri dans les décombres de sa maison qui a été littéralement soufflée par la tornade. Les murs sont tombés : son salon est ouvert sur la rue. Cette maison vieille de 60 ans c'était celle de ses grands-parents. Depuis plusieurs années il était occupé à la rénover alors l'émotion est grande : "J'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup de moi-même, c'est ça qui est difficile. Les souvenirs, tous ces moments-là partagés en faisant des travaux et avec les amis, réduits à néant en 30 secondes, ça fait mal au cœur."

Les murs de cette maison vieille de 60 ans sont tombés © Radio France - Audrey Abraham

Avec l'aide de ses voisins, le propriétaire a pris le soin de débarrasser les quelques meubles qu'il pouvait récupérer. Il attend l'avis de l'expert mais n'en espère pas grand chose : "Elle est fissurée un peu de partout la maison, je ne sais pas si ils vont la réparer. Maintenant c'est les assurances qui prendront leurs responsabilités... donc je ne sais pas trop ce qu'il va se passer."

Les pompiers de Charente-Maritime ont effectué une soixantaine d'intervention sur le secteur touché par la tornade, principalement sur les communes du Château d'Oléron, de Grand Village, de Marennes, et de Port des Barques. Ils demandent aux particuliers de ne pas monter eux-même sur leurs maisons pour réparer les toitures.