À Noël, les skatepark pris d'assaut pour tester trottinettes et rollers

Skate, rollers, trottinettes ou vélos : les enfants sont nombreux à s'éparpiller sur le skate-park de la Barre à Anglet ce dimanche, quelques heures à peine après avoir déchiré le papier cadeau emballant les précieux engins de glisse offerts pour Noël. Sous un ciel à peine voilé, le bruit des roues sur les rampes envahit le bord de mer.

ⓘ Publicité

Après le passage du Père Noël dans la nuit du 24 au 25, c'est un autre Noël, grand-père, qui surveille les premiers essais de ses petits-enfants. "Je suis d'astreinte ! plaisante-t-il. Lenny et Maël ont eu des trottinettes, Naïa des patins." "C'est un peu dur, je tombe à chaque fois, explique la petite fille âgée de 7 ans. Je ne tiens pas l'équilibre." Il faut dire que c'est la première fois qu'elle teste des patins à roulette. Noël, mains autour des siennes, essaie de la guider, "mais je ne maitrise pas trop non plus, je fais ce que je peux !"

Trottinettes freestyle et surfskate dans la hotte de Noël

Les cousins s'en sortent mieux : déjà habitués des trottinettes classiques, ils viennent de recevoir des "freestyle", un indispensable de leur liste de Noël. "Ca permet de faire des figures, le guidon tourne complètement, et j'arrive à faire des figures", lance Lenny. "La mienne est légère, je peux bien descendre les rampes et sauter haut, ajoute Maël. On n'est même pas tombés une fois."

Un appareil photo pour Lyne, un surfboard pour son grand frère Emmett © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

De son côté, Emmett a été gâté à la fois pour Noël et son anniversaire, le 20 décembre. Il a revêtu son sweat et ses chaussures offertes pour l'occasion pour tester son nouveau surfskate. "C'est super, j'y arrive mieux qu'avec un skateboard classique, c'est le modèle que je voulais en plus", explique-t-il. "Ça lui permet d'avancer en bougeant son corps sur le skate, en pompant, sans forcément pousser avec le pied à terre", explique sa mère, Sophie. "C'est pour reproduire les sensations du surf", ajoute Mickaël, le père.

Des modèles plus récents, plus novateurs parfois, c'est aussi ce que demandait Lucie, 12 ans : des rollers plus larges et confortables que ceux qu'elle avait jusque là. Au pied du sapin, dimanche matin, "j'étais vraiment très très très contente, je ne m'attendais pas du tout à les avoir", assure l'adolescente. "Cette marque n'est pas la plus abordable, donc on lui avait dit : laisse tomber, tu ne les auras jamais, lance sa mère, elle aussi en rollers. Le Père Noël a été trop gentil !"