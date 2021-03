Au lendemain du carnaval non déclaré qui a réuni quelque 6.500 personnes quartier de la Plaine à Marseille, les dégradations sont nombreuses : façades taguées, palissades renversées, aire de jeux dégradée. Les dégâts sont estimés à 100.000 euros.

Au lendemain du carnaval non déclaré de Marseille, les dégâts sont estimés à 100.000 euros

Le carnaval non déclaré de ce dimanche à Marseille a laissé des traces. Dans le quartier de la Plaine et rue d'Aubagne de nombreuses façades ont été taguées, des palissades renversées, un container à ordures brûlés. Les dégâts sont estimés à 100.000 euros par la Soleam, la société publique d'aménagement qui a en charge les travaux de rénovation de la place Jean-Jaurès à Marseille qui va porter plainte. Derrière les palissades de la place Jean-Jaurès, le tout nouveau parc de jeux pour les enfants a été tagué.

La toute nouvelle aire de jeux de la place Jean-Jaurès a été taguée © Radio France - Corrine Blotin

Rue d'Aubagne, certains carnavaliers sont venus uriner dans la "dent creuse"

La "dent creuse", c'est cet espace de la rue laissé vide et devenu mémorial depuis l'effondrement des immeubles qui a fait huit morts le 5 novembre 2018. L'espace est pourtant protégé par des palissades 24h/24 et 7j/7. "On peut s'amuser mais s'en prendre au mémorial des effondrements de la rue d'Aubagne, c'est inadmissible" regrette Mohamed, un habitant du quartier qui lutte pour redorer l'image de la rue d'Aubagne.

Les carnavaliers ont renversé les palissades pour accéder au lieu de recueillement © Radio France - Emilie Briffod

Le local de l'association "Loger Marseille Jeunes" rue d'Aubagne a été tagué © Radio France - Emilie Briffod

Au numéro 80 de la rue d'Aubagne, le local de l'association "Loger Marseille Jeunes" a été tagué. L'une de bénévoles se dit "en colère". "On se bat depuis des années pour réhabiliter l'image du quartier, pour venir en aide aux jeunes et en une demi journée tout est à refaire. C'est épuisant".