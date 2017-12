Quetigny, France

C'est lors d'une concertation entre tous les salariés, les ressources humaines et la direction du Leroy Merlin de Quétigny il y a trois ans qu'est née cette idée. Le but est de permettre aux employés de concilier au mieux travail et vie personnelle.

Marie a été nommée par son équipe pour être garante des souhaits des salariés, elle vérifie donc les emplois du temps avec son responsable avant validation. © Radio France - Lila Lefebvre

"Ça permet de mieux concilier vie de famille, vie professionnelle. On est à la fois plus disponible au travail, et plus disponible à la maison", se félicite Marie, elle travaille depuis 13 ans au magasin de Quétigny, et elle fait partie de ceux qui ont porté le projet il y a trois ans. "J'ai deux filles, une des deux n'a pas école le jeudi après-midi, donc ça m'a permis de prendre mon jour de repos le jeudi".

François est responsable d'équipe, c'est à lui que revient de vérifier et valider les emplois du temps, et il reconnait un gros point positif à ce nouveau système, "finie la soupe à la grimace au moment de distribuer les plannings puisqu'ils correspondent au plus près aux souhaits des salariés". Au plus près car il s'agit avant tout de coller aux contraintes du magasin, qui est ouvert 12 heures par jours six jours sur sept. Et bien plus, à la demande et à l'affluence des clients. Si en ce moment le rayon meuble de jardin est désertique, celui des chauffages réalise ses meilleurs ventes.

"De septembre à janvier c'est une grosse période dans notre rayon chauffage, explique Marie, _il nous arrive d-_Merlin permet en effet des horaires modulables, les salariés doivent effectuer un nombre d'heures réglementaires réparties inégalement selon les besoins au cours de l'année.

Les horaires : un véritable casse-tête dans la grande distribution

Au delà des difficultés pratiques, la gestion des emplois du temps dans la grande distribution est souvent génératrice de stress et de fatigue chez les employés comme le reconnaît Virginie Petitcuenot, la responsable en ressources humaines de Leroy-Merlin Quetigny, "il faut des gens pour travailler jusqu'à 20h00, ou à partir de 6h00, il y a souvent des grandes pauses le midi car il y a moins de monde. Les emplois du temps sont souvent décousus et difficiles à évaluer à l'avance, ça explique pour beaucoup le gros taux de démission dans la grande distribution". Alors, elle manque pas de rappeler, à ses confrères responsables des ressources humaines qui souhaitent établir le même système dans leurs magasin, elle détient un des plus bas taux de turn-over (rapidité des départs et démissions) de tous les Leroy-Merlin de France "ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais on ressent une bonne ambiance dans le magasin", sourit-elle.