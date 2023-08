Au Livre sur la place à Nancy, la cantatrice Barbara Hendricks attendue aux côtés de Christiane Taubira

La rencontre prévue en clôture du Livre sur la Place 2023 s'annonce exceptionnelle le 10 septembre, entre la soprano qui a chanté sur les plus grandes scènes d'opéra dans le monde et la femme politique et écrivaine. Rencontre, lecture et récital.

La cantatrice Barbara Hendricks sera présente le 10 septembre sur la scène de l'Opéra à Nancy aux côtés de Christiane Taubira à l'occasion du Livre sur la Place © Maxppp - Jean-François Frey Sarah Polacci, la commissaire générale du Livre sur la Place à Nancy a proposé cette année une carte blanche à la présidente de la 45-ème édition du premier salon littéraire de rentrée, Christiane Taubira. ⓘ Publicité Deux amies engagées L'ancienne garde des Sceaux et écrivaine décide d'inviter Barbara Hendricks . Entre les deux femmes, "une amitié sans failles au fil des années", précise le Livre sur la Place. La cantatrice d'origine américaine, chante depuis près de 50 ans dans les plus grands opéras dans le monde entier, connue pour ses concerts classiques et jazz également. Deux femmes engagées, Barbara Hendricks, ambassadrice honoraire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a créé une fondation pour la "Paix et la réconciliation dans le monde", Christiane Taubira, a elle, écrit plusieurs livres portant sur ses engagements" L'esclavage raconté à ma fille", "Murmures à la Jeunesse". Entrée gratuite sur réservation Les deux amies échangeront pendant une heure le dimanche 10 septembre à 18 heures sur la scène de l'Opéra National de Lorraine à Nancy en clôture du Livre sur la Place. Echanges, lecture et récital au programme. Barbara Hendricks sera accompagnée à la guitare par Ulf Englund. L'entrée est gratuite sur réservation à partir du 28 août 13h, billetterie en ligne et au guichet de l'Opéra national de Lorraine France bleu sud Lorraine sera présente sur place en émissions spéciales pendant les trois jours du salon du 8 au 10 septembre. À lire aussi L'ancienne ministre Christiane Taubira présidera le Livre sur la Place 2023 à Nancy