Au Livrodrome à Mont-de-Marsan, une approche décomplexée du livre pour attirer les jeunes

Donner envie de lire un peu, beaucoup, passionnément… aux jeunes de 11 à 18 ans : c'est le pari du Livrodrome, grand parc d'attractions littéraires qui s'est installé pour la première fois ce samedi à Mont-de-Marsan. Des auteurs y ont rivalisé d'enthousiasme et d'originalité pour "démythifier" le livre et la lecture, grâce à des animations ludiques et innovantes.

"Démythifier" le livre pour attirer les jeunes

Toute la journée de ce samedi, ce sont près d'un millier de personnes qui auront visité la quinzaine d'attractions littéraires installées sur la place de la mairie, toutes animées ou co-animées par des auteurs.

Le livre, le texte, l'écriture peuvent exister partout - Gauthier Morax

Toutes ces animations se veulent ludiques, participatives ou multimédia : « L'ambition, c'est d'avoir une approche complètement décomplexée du livre. C'est de se dire que le livre, le texte, l'écriture peuvent exister partout. Il faut simplement coller aux usages du public qui se renouvelle » explique Gauthier Morax, directeur du Livrodrome.

Le Livrodrome a été crée dans le cadre du festival "Partir en livre" organisé depuis 8 ans par le Centre national du livre. © Radio France - Natacha Kadur

Concurrence des écrans

Selon la dernière étude Les jeunes Français et la lecture publiée par le Centre national du livre, consacrée aux 7-25 ans, un jeune passe en moyenne 3h50 par jour devant un écran, contre 3h50 par semaine à lire un livre.

Charge à l'écriture et à la lecture de « trouver des interstices où se glisser » pour s'adresser aux jeunes, en particulier face à la concurrence des écrans, commente Anne-Laure Bondoux, écrivain qui participe à l'évènement : « Nous avons intérêt à être présent dans leur univers et pas simplement sur le plan scolaire, ce serait dommage » dit-elle.

Un atelier d'écriture utilisé pour permettre aux jeunes adolescents d'évacuer les blocages qui les empêchent de faire ce qu'ils souhaitent. © Radio France - Natacha Kadur

Dans son atelier, les jeunes participants jouent avec le pouvoir des mots pour se redonner confiance : « Je dois écrire une phrase qui me bloque, m'empêche de faire certaines choses et l'écrire de plus en plus gros, pour ensuite m'en débarasser » explique Tillia.

Une surprise et un effet libérateur garanti pour Lélio, 9 ans : « Cela reste un jeu mais ça nous fait chasser des choses négatives, en faisant de l'écriture » commente-t-il.

Soigner les maux par les mots

De son côté, Sarah, 12 ans, a choisi de consulter un cabinet un peu spécial. C'est celui de l'écrivain Hélène Vignal, qui reçoit les jeunes adolescents en tête-à-tête pour leur délivrer des "ordonnances littéraires" : « Il faut vraiment soigner les maux par les livres, les maux par les mots, un grand classique » commente la romancière.

La jeune lectrice repart avec de nouveaux conseils de lecture, adaptés à ses centres d'interêt, et une prescription : « continuer à lire tous les jours. »