Au Lonzac l'épicier va chercher ses clients chez eux pour qu'ils puissent faire leurs courses

Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! C'est le principe en quelque sorte du service qu'a mis en place la supérette Proxy du Lonzac. Les gérants Yannick et Sylvie Félix proposent aux habitants de la commune, ils sont environ 800, d'aller sur rendez-vous les chercher en voiture pour qu'ils puissent faire leur course et ensuite de les ramener.

ⓘ Publicité

Des personnes seules souvent isolées

Le service est facturé 5 euros mais ce n'est pas l'intérêt pour Yannick Félix. "C'est un lien social " explique-t-il. L'idée est surtout en effet de permettre à des personnes âgées isolées et seules de sortir un peu de chez elles et de voir du monde. "On s'est rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui avaient besoin de proximité. Soit qu'elles n'ont pas les moyens de sortir parce que l'essence coûte cher. Soit parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc ces personnes restent chez elles et sont cloîtrées". C'est aussi une aide pour ces personnes qui pour la plupart n'ont pas internet. "Il y a des nouvelles choses qui sortent, elles ne savent absolument pas comment on s'en sert, des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Elles sont complètement perdues".

Un aubaine pour Denise, 92 ans

Le service baptisé avec humour "En voiture" a déjà conquis une vingtaine de clients. Denise Peyraud l'utilise toutes les semaines. Tous les mardis après-midi Yannick Félix vient la chercher chez elle à un petit kilomètre de la supérette. "C'est une aubaine extraordinaire. Ça me fait bouger de chez moi et rencontrer quelqu'un, bavarder un peu". Il faut dire qu'à 92 ans, désormais sans voiture, elle ne peut plus sortir seule. Qui plus est ce service lui permet de faire ses courses elle-même. "J'aime me rendre compte du prix des choses et les choisir moi-même". Ce service a en outre créé un lien privilégié avec le couple de commerçants. "Il y a des gens qui veulent que ce soit uniquement Sylvie qui vienne les chercher, d'autres c'est moi" souligne en souriant Yannick Félix. Une complicité et une confiance qui se voient entre lui et Denise. C'est lui qui cherche les clefs de la maison de la vielle dame et qui ferme la porte. "Serviable jusqu'au bout ! " plaisante Denise.