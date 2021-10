Au Loroux-Bottereau, l'école privée de téléphone et d'internet depuis deux mois

Une école largement équipée d'ordinateurs et tableaux numériques connectés, mais pourtant coupée de tout réseau : c'est le paradoxe auquel est confronté le groupe scolaire Maxime Marchand au Loroux-Bottereau, près de Nantes. Un câble a été coupé involontairement lors de travaux de raccordement à la fibre à proximité, effectués par Orange. Depuis le 13 août, l'école élémentaire et maternelle est donc privée des outils numériques en classe, et les tâches administratives sont devenues un casse-tête. Ce sont plus de 530 élèves et 25 enseignants qui sont concernés.

Des classes sans connexion

_"_On a des classes avec des super ordinateurs portables, mais pas d'internet donc pas d'interactivité, déplore la directrice de l'école élémentaire, Sophie Thébaud. On ne peut pas projeter des petites scénettes ou des films courts pour illustrer des propos." Une situation d'autant plus frustrante que la mairie a investi ces dernières années pour équiper l'établissement. Les 15 postes fixes de la salle informatique ne servent plus qu'au traitement de texte depuis la rentrée.

"C'est très bien le développement du numérique, on était vraiment partis pour, mais là, on voit vraiment une grande dépendance, déplore Maryse Jeannin-Mahieu, l'adjointe au maire du Loroux-Bottereau en charge de l’Enfance, Jeunesse et Familles. _Un opérateur peut bloquer une école, qui est un service public, pendant deux mois_. Et on fait quoi pendant ce temps ? Rien." "C'est assez ubuesque de se retrouver en 2021 sans moyens de communication !", ajoute la directrice de l'école élémentaire.

L'absence de téléphone fixe a aussi une répercussion sur le lien avec les familles, et surtout les partenaires de l'école. "Au début de l'année, _toutes nos sociétés d'abonnements de livres scolaires n'arrivaient pas à nous joindre_, pareil pour la nouvelle accompagnante d'un élève handicapé qui ne pouvait pas nous avoir, égrène Sophie Thébaud. On se retrouve ensuite avec des mails de gens énervés, on prend plus de temps pour toutes ces tâches."

Les familles démunies

Les parents d'élèves se sont vus transmettre le nouveau numéro de portable de la direction "mais on ne l'a pas toujours sur nous, et parfois, on aurait besoin de joindre l'enseignant", explique Fabien Richerioux, trésorier de l'association de parents d'élèves. Son fils ainé, en CM2, pâtit aussi du manque de support informatique en classe. "En mathématiques, la semaine dernière, il avait besoin d'un support visuel qui n'a pas pu être projeté. _Ça joue sur l'apprentissage, c'est compliqué_", lance-t-il.

Comme la mairie, il a multiplié les appels à Orange, presque quotidiennement. "Le 23 septembre, on m'a dit que ce serait réparé le lendemain soir. Le 25, on m'a dit le 27. Le 28, on m'a dit que ce serait réparé le 30..." souffle Fabien Richerioux. Joint par France Bleu Loire Océan, l'opérateur promet aujourd'hui des travaux le 21 octobre, sous réserve que la mairie prenne un arrêté municipal d'interdiction de circulation, le temps des travaux. "C'est quand même fort, lâche le trésorier de l'association des parents d'élèves. Ils rejettent presque la faute sur la mairie !"