Au lycée Loritz de Nancy, des élèves réparent des jouets pour les redistribuer aux enfants malades

Le foyer du lycée Loritz de Nancy s'est transformé en véritable "repair-café" ce mercredi. Le principe est simple : des élèves réparent des jouets récupérés pour les remettre en état et le redonner une seconde vie. Une centaine de jouets et autant de doudous qui seront donnés ensuite à des enfants malades et à des personnes fragiles "C'est magnifique", confie Dominique Sacco, le président de l'association Echogestes, à l'initiative de cette action.

"C'est l'esprit de Noël, l'esprit de la solidarité"

Dès l'entrée, Odile Gérard, prof de SVT, fait l'inventaire... et surveille. "J'ai un élève de seconde là qui me demandait s'il pouvait jouer avec. Je lui ai dit que c'était justement le principe", sourit-elle. L'élève de seconde, c'est Marceau, bien concentré sur son petit jouet à réparer. "C'est super bien, parce que mes parents sont écolos, donc ça va avec leurs idées", confie-t-il.

C'est effectivement écolo car de la seconde main. Certains jouets sont même réparés via l'imprimante 3D de l'établissement. Et au final, c'est surtout l'action solidaire qui compte. "C'est l'esprit de Noël, de la solidarité", se réjouit Dominique Sacco. "Ils sont désinfectés et individualisés, comme ça, on peut les remettre en main propre aux enfants", ajoute-t-il. Certains partiront au CHRU pour les enfants malades, d'autres à l'ARS qui les redistribuera à des personnes fragiles. En parallèle, le foyer accueillait une friperie solidaire, composée de vêtements laissés par les élèves et les enseignants.