Au lycée Montesquieu du Mans, des sweats solidaires pour les réfugiés

Des élèves du lycée Montesquieu en centre-ville du Mans ont reversé plus de 3.000 euros à la Croix Rouge en vendant ces vêtements à l’effigie de leur établissement. Ils ont tenu à ce que cet argent serve à l’alphabétisation des réfugiés de la « jungle » de Calais démantelée.

Quatre couleurs : vert, rouge, bleu-marine et gris. Et un blason conçu pour l’occasion. Ces sweats vendus 22€ l’unité remportent un franc succès dans la cour du lycée et même au-delà. Les jeunes ont ainsi récolté 3.100€ de bénéfice, entièrement reversés à la Croix Rouge de la Sarthe. Au départ, les lycéens n’avaient pas imaginé se lancer dans une opération caritative. Ils avaient simplement choisi de faire réaliser ces vêtements pour eux. Mais c’est l’actualité du mois d’octobre qui les a décidés, lorsqu’ils ont vu, à la télévision, les images du démantèlement de la « jungle » de Calais.

« Aider à notre petite manière » - Mariana, terminale S

« On voit ça et on se dit : on est bien dans notre petit lycée avec notre confort », témoigne Mariana, l’une des lycéennes à l’origine du projet. « C’est touchant. On a voulu les aider à notre petite manière ». Et la jeune fille poursuit : « on a souhaité venir en aide à des personnes qui seront peut-être de futurs citoyens de notre pays et qui vivront peut-être un jour à côté de nous ». Les élèves du lycée Montesquieu du Mans ont tenu à soutenir une association locale, précise Antoine, en terminale S : « on sait où va l’argent. On ne voulait pas reverser cette somme, par exemple, sur une plateforme internet et que l’argent soit dispersé. On voulait s’impliquer localement ».

« Rare de voir une telle implication des jeunes » - Président de la Croix Rouge du Mans

Les élèves ont remis leur chèque ce vendredi à la Croix Rouge. « C'est rare de voir une telle somme collectée par des lycéens », relève le président de l'unité du Mans. Ces dons vont être répartis très vite explique, avec humour, Dominique Hautreux : « ils sont presque déjà utilisés ! ». Le bénévole précise : « l’alphabétisation, c’est six bénévoles et beaucoup de frais. Nous avons actuellement 150 apprenants dont un tiers de Soudanais. Ça coûte cher en papier, en impression etc… » Les lycéens de Montesquieu, au Mans, vont continuer à vendre ces sweats solidaires. Ils espèrent que d'autres élèves prendront la relève l'année prochaine.