Au magasin La Grande Récré du centre de Tours, les clients craignent de manquer de jouets pour Noël

Dans les rayons de La Grande Récré place Jean-Jaurès à Tours, on les reconnaît tout de suite avec leurs paquets emballés dans du papier-cadeau et leur air de conspirateur. Les parents et grands-parents en quête de quoi mettre sous le sapin de Noël sont déjà de sortie. Pourtant, ce n'est que la mi-octobre. Et pour cause : depuis la rentrée scolaire, des rumeurs de pénurie de jouets circulent, alimentées par le contexte de flambée des prix des matières premières et énergies ainsi que du manque de composants électroniques.

Chantal repart de La Grande Récré avec des cadeaux pour l'une de ses petites-filles. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Parmi les clients, Chantal repart avec "un calendrier de l'Avent et une boîte de Playmobil" pour l'une de ces petites-filles. "Je travaille dans le médicament et nous ne sommes pas sûrs d'être livrés en temps et en heure alors je préfère être sûre que mes petits-enfants auront leurs jouets pour Noël", explique-t-elle. Même chose pour une Maman, un peu plus loin dans les rayons : "J'ai entendu parler de la pénurie à la télévision", confie-t-il.

Des clients inquiets de ne rien avoir à mettre sous le sapin

Cette inquiétude, le personnel du magasin tourangeau l'a clairement constaté. "Normalement à cette période, on reçoit beaucoup de marchandise mais on vend peu, on a le temps de mettre les produits en rayon", explique Charles Menchon, responsable du magasin. "Cette année, on reçoit beaucoup et il faut qu'on assure les ventes derrières. Ça fait déjà un mois ou deux qu'on entend parler de ces pénuries et dès qu'un article sort là-dessus dans la presse, les gens nous en parlent le lendemain."

Charles Menchon, responsable du magasin La Grande Récré de Tours centre. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pourtant, Charles Menchon se veut rassurant : dans le jouet, il n'y a pas de pénurie généralisée comme on peut l'observer dans d'autres domaines. "Nos fournisseurs ont eu vent des difficultés à venir et nous ont demandé de commander tôt et beaucoup, ce que nous avons fait donc aujourd'hui nous sommes vraiment armés pour Noël", affirme le responsable du magasin. "Nous avons trois réserves de jouets pleines à craquer. Je ne suis pas du tout inquiet."

Nous avons trois réserves de jouets pleines à craquer. Je ne suis pas du tout inquiet

Charles Menchon se dirige ensuite vers l'une de ces réserves, à l'intérieur du magasin, où boîtes de jeux de construction, de jeux de société, poupée, déguisements, et circuits de petites voitures sont empilés jusqu'au plafond.

Les importants stocks de jouets de l'une des réserves du magasin La Grande Récré de Tours centre. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Charles Menchon espère d'ailleurs que cette année compensera les mauvais chiffres de Noël 2020, où les magasins de jouets, jugés non-essentiels, avaient dû rester fermés.