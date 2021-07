Au Mans, des enseignants mobilisés contre l'expulsion d'une fratrie de quatre élèves

"Une vie digne pour Gabriel et sa famille" : la banderole accrochée sur la grille du collège La Madeleine au Mans, ce lundi en fin de journée, résume les attentes de toute une communauté éducative. Une soixantaine d'enseignants et membres d'associations se sont rassemblés en soutien à une famille congolaise menacée d'expulsion. Arrivés au Mans en novembre dernier, après un long parcours d'exil, les quatre enfants sont scolarisés depuis le printemps. Gabriel, en classe de 5ème, est handicapé.

Un long parcours avant la France

Si elle n'est arrivée que fin 2020 en France, c'est en 2006 que la famille quitte le Congo : plusieurs de ses proches sont tués par le nouveau pouvoir, et les parents fuient alors vers le Brésil où le statut de réfugié leur est accordé. Gabriel et sa petite sœur Natalie, aujourd'hui en école primaire, naissent là-bas. Sur place, les actes de racisme et de violences à leur encontre se multiplient, expliquent les enseignants des quatre enfants.

La famille quitte le Brésil après dix années passées sur place et arrive en Espagne en 2016, où nait le petit dernier, Charles, avant de rejoindre la France. "Ils ont fait leur demande d'asile en Espagne, qui l'a refusée, explique Aurélia Buat, prof d'espagnol de Gabriel au collège. _Dans le cadre de la procédure Dublin en Europe, on renvoie les demandeurs d'asile dans le pays où ils ont fait leur demande, donc la France n'a même pas étudié le dossier_. On demande que les spécificités de la famille, leurs parcours et le handicap de Gabriel, soient pris en compte."

"Tristesse et colère"

Les enseignants ont rassemblé plus de 170 signatures sur une pétition pour demander à ce que la préfecture réexamine la situation de la famille. Des courriers ont été envoyés au préfet la semaine dernière, pour l'heure sans réponse. "On ne comprend pas, lance Marc Landais, enseignant au lycée professionnel Funay-Hélène Boucher, où Nicole, l'aînée de la fratrie suit les cours. C'est d'autant plus incompréhensible que cette jeune est douée, elle veut s'orienter vers l'hôtellerie-restauration où on manque de personnel. _Elle va passer un été stressant, à se demander si la police va venir la chercher, alors qu'elle est dans un parcours d'excellence_." C'est la seule de la fratrie à être née au Congo, qu'elle a quitté à l'âge de deux ans.

La communauté éducative et des associations se mobilisent pour trouver un hébergement solidaire à la famille, expulsée de son logement actuel ce mardi à 15 heures. Le personnel du lycée voudrait voir Nicole intégrer l'internat à la rentrée. Quant à Gabriel, atteint de troubles cognitifs, "le moindre bouleversement nous inquiète pour lui", explique sa professeure d'espagnol. Inquiétude partagée par Emilie Tahier, enseignante en maternelle, qui s'occupe de Charles : "je ne me les imagine pas à la rue ! Si le préfet suspend l'obligation de quitter le territoire, ils peuvent garder leur logement, c'est aussi simple que ça." En attendant, la famille va devoir faire appel au 115. Certains parents d'élèves se mobilisent également pour tenter de trouver des solutions provisoires.