Au Mans, grande roue et patinoire ont fait le plein pour les fêtes de fin d'année

Les fêtes ont été très bonnes pour la grande roue de la place des Jacobins au Mans. Sa fréquentation et celle de la patinoire qui lui est associée ont dépassé de plus de 20% leur niveau d'avant le coronavirus.

Ce sont désormais des attractions bien installées dans les fêtes de fin d'année mancelles. La grande roue et la patinoire de la place des Jacobins ont battu leurs records cet hiver. "Le chiffre d'affaires a dépassé de 20 à 30% celui d'une année normale", sourit Arnaud Degousée. Il explique ce bon résultat par "les animations organisées par la ville, qui ont amené de l'affluence".

"On a été surpris par le monde qu'il y a eu. C'est bien, il faut que ça continue comme ça. C'est un effet de groupe : avant la grande roue était toute seule, puis on a pu mettre la patinoire à côté et maintenant, quelques chalets sont greffés. Les Jacobins sont bien perçus comme _un autre pôle d'animation dans la ville_, complémentaire du marché de Noël place de la République. On est dans le même thème mais avec des activités ludiques", explique le patron de la grande roue.

"Tout le monde a envie de sortir, continue Arnaud Degousée, dès qu'on a un moment sans trop de restrictions, on sort ou on a envie de s'amuser, de faire la fête".

Cette bonne fréquentation suit un hiver 2020 catastrophique (baisse de plus de 70%).

Pratique

Il reste deux jours (jusqu'à ce dimanche 9 janvier) pour profiter de la patinoire installée place des Jacobins au Mans, et encore une semaine pour monter dans la grande roue (jusqu'au dimanche 16).