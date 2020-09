Prévu initialement les 26 et 27 septembre, l'événement avait déjà été reporté deux fois, en octobre puis en novembre. À cause des nouvelles restrictions sanitaires, les organisateurs décident finalement de l'annuler.

Au Mans, la course des 24 Heures Camions est finalement annulée

Après les 24 Heures Vélos, les 24 Heures Rollers et les 24 Heures Karting, c'est au tour de la course des 24 Heures Camions d'être annulée, annoncent ce mercredi 30 septembre 2020 l'Automobile Club de l'Ouest et FranceRoutes. Les dernières mesures sanitaires ont eu raison de la 36e édition de l'événement, prévue au départ fin septembre sur le circuit Bugatti, avant d'être reportée début octobre puis début novembre.

Dans un communiqué, ils expliquent avoir "comme priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation ainsi que la qualité de leurs événements". "Les mesures adoptées sont liées à une situation exceptionnelle", insistent-ils avant de donner la date du prochain rendez-vous, en septembre 2021. Si vous avez acheté un billet auprès de l'ACO, le remboursement se fera de manière automatique. Si c'est auprès d'un autre organisme ou d'un site internet, il faut vous retourner auprès d'eux.