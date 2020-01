Au Mans, la fête foraine de printemps à nouveau annulée

Le Mans, France

"Un non ferme et définitif pour le mois de mars". Le maire du Mans, Stéphane Le Foll confirme l'information parue dans le journal Le Maine Libre ce mardi 28 janvier 2020 : il n'y aura pas de fête foraine de printemps cette année encore. Cette annulation est la troisième en un an, après celles de l'automne et du printemps 2019. En mars de l'année dernière, le bras de fer entre la Ville du Mans et certains forains s'était traduit par des manifestations violentes en centre-ville. L'élu se justifie au micro de France Bleu Maine : "A chaque fois que nous voulons négocier avec les représentants des forains et que nous faisons des propositions, ils nous opposent une fin de non-recevoir. Je n'allais pas recommencer, qui plus est en cette période particulière (la campagne pour les élections municipales, ndlr)".

Nous sommes mis devant le fait accompli

De leur côté, les représentants des forains assurent avoir appris cette décision d'annuler la fête foraine de printemps par la presse. "C'est comme un coup de bâton derrière la tête. Nous sommes mis devant le fait accompli. Il n'y a eu aucune concertation avec la mairie du Mans", déplore Frédéric Mayeur de l'association de défense de la fête foraine. Le représentant des forains campe sur ses positions : "Nous sommes toujours opposés au déplacement de la fête dans la zone du Panorama et demandons toujours son retour en centre-ville. Dans cette zone (près du circuit des 24H et du Parc des expositions, ndlr), ce n'est, d'une part, pas viable commercialement. Et d'autre part ce site ne peut pas accueillir de manège de grande hauteur. Il faut trouver une solution à ce problème. Et la solution passe par une discussion, pas par une annulation".

Stéphane Le Foll assure vouloir le maintien de cette manifestation au Mans : "J'ai toujours voulu organiser une fête foraine mais il faut que la Ville ait, en face, un interlocuteur capable de comprendre les contraintes qui sont les nôtres et qui accepte aussi de se conformer aux règles". Le maire du Mans appelle de ses vœux une "discussion apaisée". La fête foraine de printemps dure habituellement trois semaines, pendant le mois de mars.

