Au Mans, la piscine des Atlantides accueille à nouveau les baigneurs

Un nombre limité de personnes, des règles sanitaires strictes et la fermeture des équipements ludiques : le centre aquatique des Atlantides au Mans est rouvert depuis le 20 juin. L'organisation pourra être revue au fur et à mesure, notamment pour accueillir plus de monde pendant les vacances d'été.

Le retour des fortes chaleurs cette semaine donnera certainement l'envie d'une baignade ! Au Mans, le centre des Atlantides a rouvert ses portes le 20 juin après plus de trois mois de fermeture pour cause de coronavirus et de confinement. A l'heure de la reprise, les premiers nageurs expriment leur satisfaction de retrouver les bassins, d'autant que, pour l'instant, il n'y a pas foule. "Ca fait bien ! Je me suis bien amusé! Ça m'avait manqué", témoigne le jeune Louis venu avec son père, lui aussi très heureux. "Nous avons retrouvé nos habitudes", dit-il avec le sourire.

Des règle sanitaires strictes

Comme toutes les piscines, celle des Atlantides au Mans est soumise à un protocole sanitaire strict, très bien accepté par les baigneurs venus dès la réouverture. L'entrée se fait par l'arrière (par le "bar d'été"), le port du masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires, chacun doit prendre une douche savonnée corps et cheveux, le nombre de baigneurs présents simultanément est limité à 200, soit presque dix fois moins qu'en temps normal, les équipements ludiques comme le "pentaglisse" ou la "rivière sauvage" sont fermés et le stationnement au bord des bassins est interdit. Les douches sont désinfectées toutes les heures.

Une organisation qui pourra évoluer

"Il manque un certain nombre d'activités", regrette Nicolas, un habitué. "Mais c'est déjà pas mal", ajoute-t-il. Cette organisation pourra être revue dans le courant de l'été, rassure Laurent Hamelin, le responsable des équipements sportifs de la ville du Mans. "Nous avons mis en place un schéma prudent et rassurant pour le public. Nous pourrons rapidement évoluer, par exemple pour accueillir plus de monde dans les bassins. Nous nous adapterons", explique-t-il. Pendant les deux mois d'été, le centre aquatique des Atlantides peut accueillir, d'habitude, environ 2.000 personnes simultanément.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Les tarifs : prix unique, enfant comme adulte : 3€ jusque fin août.

Les mesures sanitaires : le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, de l'entrée dans l'établissement aux vestiaires.

: le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, de l’entrée dans l’établissement aux vestiaires. Les restrictions : le centre aquatique ne peut accueillir que 200 personnes en même temps. Le « pentaglisse », la « rivière sauvage », le toboggan et la pataugeoire, sont fermées jusqu’à nouvel ordre.