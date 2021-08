Au Mans le petit train fait le plein de touristes

Présent depuis 2012 dans le centre-ville du Mans, le petit train connaît un véritable succès depuis le début de l'été. Des balades de 40 minutes dans la Cité Plantagenêt et dans la nouvelle ville qui s'allongent jusque tard le soir, pour le plus grand plaisir des touristes étrangers et des locaux.

Il est tout juste 14 heures Place du jet d'eau et pour le départ de sa première visite de l'après-midi le petit train est quasiment complet. Trente personnes attendent le signal de Jean-Luc, le conducteur de 69 ans. "C'est ma première année comme conducteur et c'est un vrai plaisir de voir autant de monde à chaque fois".Top départ pour une visite de 40 minutes dans la Cité-Plantagenêt et dans la nouvelle ville du Mans.

Des touristes venus de loin

Dans les premiers wagons, on retrouve Barbara et son Mari. Ses deux touristes originaire d'Italie viennent visiter Le Mans le temps d'une journée. Avec le petit train ça leur permet de voir le maximum de choses en peu de temps. "On a décidé de voir les choses les plus importantes de la ville. Ça nous permet de faire une balade historique et de prendre des photos sympathiques car on a plus que trois heures devant nous".

Barbara et son mari viennent de Florence en Italie pour visiter Le Mans. Le petit train leur permet d'observer les principaux monuments de la ville à moindre coût. © Radio France - Jean Rinaud

La visite est commentée en huit langues différentes. Elle permet de découvrir les secrets de la Cathédrale Saint-Julien, les maisons à pans de bois, l'histoire des Plantagenêt, la muraille gallo-romaine et de nombreuses anecdotes sur la ville du Mans. De quoi surprendre les touristes mais aussi les Manceaux comme Pascal venu avec sa femme et ses deux enfants. "C'est drôle mais Place de la Sirène, je n'avais pas forcément vu qu'il y avait des sirènes", s'amuse-t-il. "Même en étant du coin on apprend toujours des petites choses, et puis ça permet de s'évader même en restant au Mans". Monique, venue d'Île et Vilaine avec son mari repère les coins sympas à visiter : "Le petit train ça sert à ça. Tu as une vision globale de l'offre culturelle et patrimoniale de la ville, et après tu sélectionnes en fonction de tes goûts. Pour nous ce sera la cité Plantagenêt et la cathédrale Saint-Julien. Le reste est assez classique".

45 minutes de queue pour les visites nocturnes

Pour ce qui est de la fréquentation, le petit train accueille en moyenne 10 000 visiteurs par an. Son affluence reste cependant toujours très élevée l'été, notamment pendant la nuit des chimères puisque le train propose deux balades nocturnes exceptionnelles à 21h et 22h. " Pour les voyages de nuit on a toujours de la queue 45 minutes avant le départ, on est obligé de refuser du monde, ce qui est assez fou. C'est vrai qu'une visite nocturne dans la Cité Plantagenêt c'est assez féerique et avec les lumières des chimères le spectacle est encore plus beau", confie Thierry Gras, gérant du petit train.

Durant la nuit des chimères, il faut venir 45 minutes en avance pour espérer avoir une place dans le petit train, qui propose deux visites nocturnes. © Radio France - Jean Rinaud

Pas de pass sanitaire dans le petit train

Côté pratique le petit-train peut accueillir jusqu'à 60 personnes, en période de crise sanitaire la jauge a été réduite à 49 personnes, mais aucun pass sanitaire n'est demandé pour la visite comme l'explique le gérant. "C'est une activité en extérieur où on peut faire respecter les distances en bloquant un rang sur deux donc il n'y a pas de danger. En plus on demande aux clients de garder le masque".

Infos pratiques : durant l'été départ du train place de la Sirène à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, et 17h. Et tous les soirs, à 21h et 22h pendant la Nuit des Chimères. Tarif : 7 euros. (5 euros pour les enfants).