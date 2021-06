Au Mans, les AESH se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Sur la Sarthe, ils sont près de mille travailleurs. Ces personnels de la fonction publique se sont rassemblés au Mans pour réclamer plus de moyens et de reconnaissance.

Devant les bâtiments de la Direction des Services Départementaux de l'​Éducation Nationale du Mans, des dizaines d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont rassemblés. Tour à tour, ils se passent pour le micro pour témoigner de leur précarité. "Cette année, j'ai été obligée de chercher un nouvel emploi, en complément, parce que je ne m'en sors plus. J'ai 50 ans et je ne peux toujours pas me payer du chauffage l'hiver", confie Nathalie, qui exerce dans le sud de la Sarthe.

Une précarité qu'Armelle connaît bien. Elle enchaîne les petits contrats, puisque les AESH ne bénéficient pas du statut de fonctionnaire. "Là j'ai un CDD de 3 ans et si je continue au total, j'aurais fait 10 ans en CDD. Et pour gagner quoi ? 777 euros par mois, j'ai des enfants, parfois c'est même eux qui sont obligés de m'aider, c'est insupportable."

La réforme du PIAL, la goutte de trop

Depuis 2019, les AESH ont vu leurs conditions de travail se dégrader encore davantage car ils peuvent être appelés sur plusieurs établissements. C'est le cas de Griselle. Pendant 4 ans, elle suivait un seul élève. Mais désormais elle divise son temps entre 5 enfants. Impossible de retrouver le sens de son métier. "Je ne leur apprends plus rien, quand j'ai un élève le matin et un l'après-midi, j'ai à peine le temps de me réadapter. On sent aussi que ces changements rendent les élèves plus nerveux, plus agressifs. Quand j'ai commencé ce métier c'était pour permettre à des élèves en situation de handicap de mieux s'intégrer, là j'ai l'impression qu'on les enfonce", soupire-t-elle.

Depuis, elle cherche un nouvel emploi, dépitée par ses conditions de travail.

Isabelle Achard, déléguée syndicale du SnuiPP-FSU pour les AESH redoute même que les conditions de travail continuent à se dégrader. "_Un nouveau logiciel doit être mis en place, qui comptera à la minute le temps de travail. Cela signifie que si l'AESH doit se déplacer entre deux établissements, elle doit le faire sur son temps de travail. 20 minutes de trajet ce sera donc 20 minutes d'accompagnement en moin_s", déplore-t-elle.

Dans les rangs des manifestants, des enseignants sont également venus exprimer leur soutien.