Au Mans, les délais d'attentes explosent pour les achats de voitures neuves

Au Mans les délais d'attente explosent pour les achats de voitures neuves. Un phénomène mondial du fait d'une pénurie de composants électroniques appelés semi-conducteurs. Des petites puces de la taille d'un grain de riz fabriquées en Asie, qui servent aujourd'hui dans les GPS des voitures et autres nouvelles technologies. En tout huit millions de véhicules commandés dans le monde, pourraient ne pas être livré d’ici à la fin de l'année 2021.

Des délais encore inconnus pour certains véhicules

Un problème qui touche aussi l’ensemble des concessionnaires du Mans avec des délais de livraisons pouvant aller jusqu'à huit mois contre huit semaines en temps normal. Une vraie difficulté pour Jérôme Lebert, chef des ventes chez Citroën Le Mans. " Ce qui est compliqué, c’est de donner un délai précis au client. On a des données envoyées de la part des usines qui nous disent vous allez être livré pour telle voiture d'ici décembre, alors que finalement ils n'ont absolument aucune certitude d'avoir les pièces à temps et nous non plus. On nage constamment dans le flou."

Des pièces qui commencent à manquer

Une situation encore plus compliquée à gérer chez la concession Kia au Mans, puisqu'en plus de la pénurie de semi-conducteurs, les pièces de voitures viennent aussi à manquer : "Le problème c'est que chez Kia nos pièces sont fabriquées en Corée du Sud. La crise vient du marché asiatique, et nous y sommes totalement dépendant, expliqueSébastien Hardonnière, responsable de la concession Kia. Durant la fermeture des usines en août on a pu faire quelques réserves, mais dans les prochains mois ça va être catastrophique. On essaye donc d'être le plus transparent, et de diriger nos clients vers les véhicules qui demandent le moins d'attente".

Je n'attendrai pas un an pour avoir une voiture neuve

Seulement beaucoup de clients n'acceptent plus les délais interminables, comme Gérard, venu trouver la perle rare parmi les véhicules Kia pour un potentiel achat. " Je n’attendrai pas un an pour avoir une voiture neuve. Ce n'est pas normal. Moi on me dit ça ici, je vais voir chez un concessionnaire plus loin, et si c'est pareil je n'en prends pas".

La solution du marché de l'occasion

Dominique lui est retraité et ancien salarié dans l'automobile. Au courant du problème, il pense plutôt se tourner vers le marché de l'occasion. " Je pense que pour l'instant, c’est la solution, c'est moins coûteux, il y a peut-être un peu plus de kilomètres sur le véhicule, mais on ne reste pas dans l'incertitude. Avec cette pénurie, certains modèles d'occasion se vendent désormais plus cher que leur version neuve, avec comme argument de taille : la disponibilité immédiate du véhicule.