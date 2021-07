Au Mans, un exercice incendie des pompiers pour apprendre les bons réflexes

Le bruit strident de l'alarme incendie résonne dans la rue Michel-Ange, dans les quartiers sud du Mans. On aperçoit de la fumée blanche sortir d'un appartement, situé à l'étage d'une résidence. Mais personne ne panique. Et à raison, puisqu'il s'agit d'un exercice des pompiers, auquel assistent une quinzaine de riverains, ce mercredi 7 juillet. Une intervention en temps réel, qui a en fait pour but de les sensibiliser aux risques des incendies et aux bons réflexes à adopter.

Les bons réflexes à adopter

Les habitants suivent donc, depuis la rue, chaque étape de l'intervention dans un logement vacant, de l'arrivée des deux camions, au sauvetage des mannequins. "J'apprécie leur comportement, leur savoir-faire", commente, admiratif, Patrick. Pour lui, c'est aussi l'occasion d'échanger directement avec les pompiers sur les bons gestes à adopter. "S'il y a le feu dans votre appartement, vous sortez, vous fermez la pote de manière à ce que la fumée n'aille pas dans l'escalier", explique le lieutenant Vincent Perdereau, en charge de ces exercices au Mans.

En revanche, si le feu se déclare chez votre voisin du dessous, "il vaut mieux rester chez vous, calfeutrer la porte, mettre un linge humide autour, et se manifester à une fenêtre de manière à ce que les pompiers vous voient et viennent vous secourir", indique le sapeur-pompier. Des conseils qu'ont bien retenus Annick et Marie-Claude, qui habitent l'immeuble d'en face. "On sait comment il faut s'y prendre maintenant, c'est très utile !"

Sensibiliser pour éviter les drames

Dernière chose à ne pas oublier : le détecteur de fumée. "Si le feu se déclare la nuit, ça vous sauve la vie", prévient Vincent Perdereau, en rappelant que 70% des incendies domestiques sont nocturnes. L'objectif de ces exercices en conditions réelles, c'est bien d'éviter des drames. "Plus on sensibilise, mieux les interventions se dérouleront bien, avec le moins de victimes possibles." En France, chaque année, 10.000 personnes sont blessées dans des incendies.