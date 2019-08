Au Mans, les riverains d'un parc privé craignent un projet immobilier à la place des arbres

Le Mans, France

Les arbres d'un deuxième parc privé du nord-est du Mans sont-ils menacés ? C'est ce que craignent les riverains du quartier Saint-Aldric.

Le parc d'un hectare est aujourd'hui non constructible. Il se situe à 500 mètres de l'ancien siège du Crédit agricole, où un projet immobilier à la place d'un parc arboré rencontre déjà une franche opposition. A Saint-Aldric, le parc privé est protégé comme "espace boisé classé". Il ne peut être rendu constructible qu'après révision du PLU.

L'enquête publique sur la révision du PLU communautaire, prévue de longue date, a justement commencé ce lundi et les riverains de St-Aldric sont invités à une réunion publique le mercredi 4 septembre, en lien avec ce nouveau document d'urbanisme.

Un premier chantier doit commencer le mois prochain sur le site, en lieu et place d'une ancienne maison de retraite de religieux. Le reste de la propriété demeure actuellement propriété du diocèse et n'est donc pas concerné... pour l'instant.

Plan du terrain divisé en 2017. En vert, la partie boisée, en orange celle vendue au promoteur. © Radio France - Alexandre Chassignon

"Il y a un compromis de vente" assure Yves Ollivier, riverain et ancien conseiller municipal. "En l'absence de permis de construire, on ne sait pas ce qui est envisagé mais on peut craindre qu'ils coupent des arbres n'importe comment..."

Déboiser pour construire, ce serait à rebours des déclarations des élus, note aussi Yves Ollivier. Il a bien retenu les propos du maire Stéphane Le Foll sur la végétalisation de la ville, nécessaire pour réduire les fortes chaleurs. "Des arbres pour faire de l'ombre, c'est bien... Des élus qui ont ce discours devraient commencer par conserver les grands arbres existants !"

Ni le promoteur Bouygues ni l'adjoint à l'urbanisme n'ont répondu à nos sollicitations ce mardi.