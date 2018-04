Une centaine de Sarthois s'est rassemblée ce lundi soir, devant la préfecture, au Mans pour soutenir les "zadistes" expulsés de Notre-Dame-des-Landes. Les manifestants entendaient condamner l'utilisation de la force et réclamer le maintien sur place des occupants qui cultivent les terres.

Des Sarthois soutiennent les "zadistes" de Notre-Dame-des-Landes. Ils étaient une centaine ce lundi soir devant les grilles de la préfecture, au Mans pour condamner l'utilisation de la force et demander le maintien sur place, des agriculteurs qui, depuis des années cultivent et entretiennent les terres de Notre-Dame-des-Landes. Certes leur installation était illégale au départ, mais maintenant, il faut régulariser leur situation, dit Thierry Touche, l'animateur des collectifs sarthois opposés à l'aéroport de Notre Dame des Landes: "certains ont déposé des formulaires pour obtenir des baux agricoles afin de pérenniser leur installation. L'Etat n'a pas vocation à gérer 1.650 hectares de terres. Autant les rendre à l'agriculture". Celui qui est aussi conseiller municipal Europe-Ecologie-Les Verts au Mans dit vouloir que, sur cette zone, "les gens puissent travailler dans la sérénité et la légalité".

ARCHIVE: une journée d'évacuation à Notre-Dame-des-Landes