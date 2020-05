Au Mans, Sandrine Caldarola confectionne des masques chics

Chic fleur by Sandrine

Sandrine est née au Congo, elle a grandi à Vicenza en Italie, et elle vit au Mans depuis quatre ans. Un multiculturalisme qui nourrit ses créations. Elle nous présente ses masques de protection, antivirus et élégants, commercialisés sous sa marque : chicfleur by sandrine. Ecoutez son témoignage …

Entretien avec Sandrine

Masques de protection - Chic fleur by Sandrine