Au Mans, un coffre-fort numérique testé pour protéger les papiers des sans-abris

Le Mans, France

Dans le fond de son sac à dos, sa carte d'identité, son avis d'impôt au montant nul, et les papiers de sa chienne sont conservés précieusement : M. Boule, comme il se fait appeler, est à la rue depuis plus de 15 ans. Il a pris l'habitude de bien protéger sa paperasse de l'humidité. "Ça m'est arrivé de perdre des papiers, mais quand il faut tout refaire, il y en a facile pour 50 euros ! lance-t-il. Heureusement qu'on a les associations qui aident, même si on essaie de payer un peu grâce à la manche".

Donner aux sans-abris un moyen de récupérer leurs papiers sans devoir faire des démarches fastidieuses et coûteuses : c'est l'objectif du coffre-fort numérique que la ville du Mans veut tester pendant trois mois, avec l'association Adileos et le CCAS.

Des papiers accessibles depuis un téléphone ou ordinateur

Dans le centre-ville du Mans, les récits se suivent et se ressemblent chez plusieurs concernés : une demande de RSA en suspens car l'un a perdu son formulaire, un autre raconte s'être fait voler sa carte vitale et avoir mis plusieurs semaines pour la faire refaire... "Quand vous parlez aux gens de la rue, c'est une de leurs préoccupations", explique Yves Calippe, adjoint aux solidarités à la mairie du Mans.

Avec le coffre-fort numérique, "les personnes peuvent venir au CCAS pour scanner leurs documents, des agents leur expliqueront comment fonctionne le dispositif, précise l'élu. Ils pourront ensuite accéder à leurs papiers depuis tout téléphone ou ordinateur", grâce à une adresse mail et un mot de passe, si besoin pour les réimprimer, par exemple pour les formulaires déjà remplis pour le RSA. "Pour ceux qui en ont besoin, _des ordinateurs du CCAS seront mis à disposition_", ajoute Yves Calippe.

Mettre à disposition de quoi accéder à ce service en ligne, c'est indispensable estime M. Boule : _"_on a un téléphone, oui, mais on a pas internet ! Chaque fois, pour les démarches, je dois aller chez un ami ou aller voir une association". Mais l'initiative est "une bonne idée" sur le principe selon lui. Ça permettrait aux sans-abris d'avoir une solution de secours, si leurs papiers sont perdus, volés, ou tout simplement détrempés par la pluie.