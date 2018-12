Au Mans, un repas de Noël solidaire pour lutter contre la solitude

Le Mans, France

Ils seront 75 ce mardi à partager un repas au Kaléidoscope, le centre social des Sablons. "Nous serons plus que l'année dernière", indique Anne Camut, médiatrice de proximité pour l'association Culture du cœur. "L'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde dans ce quartier, moi y compris, qui passait Noël seul. J'ai donc eu l'idée d'organiser cet événement pour passer un bon moment".

Un vrai menu de Noël © Radio France - France Bleu Maine

Au menu : saumon, poulet, écrasé de pomme de terre et évidemment la traditionnelle bûche. "C'est un vrai menu de Noël", se réjouit Arnaud, qui coordonne les équipes en cuisine. Une vingtaine d'habitants se sont mobilisés pour préparer le repas.

Un déjeuner de Noël à un prix symbolique

"Cela fait deux ans que je ne vois plus mes enfants", raconte Katia. "Cette année, il était hors de question que je passe Noël seule chez moi. C'est sympa ici, on fait tout ensemble et on rencontre du monde."

Grâce aux dons de commerçants du quartier, le prix du repas s'élève à 3 euros pour les adultes. Sapin, guirlande... La salle a été décorée pour l'occasion. Et les enfants repartiront même avec un cadeau....