Une quinzaine de commerçants manceaux a rejoint la démarche nationale "To good to go" (trop bon pour être jeté à la poubelle). Il s'agit d'une application "anti-gaspi" pour téléphone portable qui recense les boutiques proposant leurs invendus à petits prix.

Depuis qu'il s'est installé, place de la Sirène, en centre-ville voici neuf mois, Antonio essaye de jeter le moins de nourriture possible. Le vendeur de pizzas à la coupe se souvient très bien ce qui a déclenché son adhésion à la démarche "Too good to go", en décembre dernier: "j'étais dans ma boutique, je regardais dehors et là, j'ai vu, juste au milieu de la place de la Sirène, une dame d'un certain âge fouiller dans une poubelle et sortir une baguette. C'est ça qui m'a fait mal! Cette scène a été un déclic de plus. Économiquement, pour nous, ça ne nous rapporte rien mais au moins quelqu'un peut en profiter!"

"Moins 80% de produits jetés!"

La liste des commerces qui proposent leurs invendus est mise à jour sur l'application "Too good to go". Il faut vous inscrire et payer en ligne avant de retirer la marchandise en magasin, en général le soir. Le Colombus Café, place de la République, a été l'un des premiers à développer ce service au Mans, explique Marion Menand, assistante-manageur: "on a mis cela en place parce qu'on jetait trop, à notre goût. Nous étions obligés car nous avions des dates limites de consommation très courtes. Depuis, nous avons diminué d'environ 80% les quantités de produits jetés".

Environ trois fois moins cher

En général, il s'agit de sachets comportant la valeur de 10 euros de marchandises vendus environ trois fois moins cher. Les créateurs de l'appli prélèvent un euro de commission pour la gestion du service. Les commerçants se disent pour l'instant satisfaits, comme dans la boulangerie de l'avenue Bollée, tenue par Emmanuel et Clarisse Fortin: "ce ne sont pas forcément des personnes dans le besoin qui viennent. On voit beaucoup de jeunes, contents de ne pas payer très cher". "Je pense plutôt que c'est un état d'esprit: des personnes qui sont anti-gaspillage", explique Clarisse Fortin. Toutefois, certains commerçants redoutent que de plus en plus de clients attendent le soir pour faire leurs courses à petits prix. C'est pourquoi ces paniers d'invendus restent, dans chaque boutique, en quantité limitée.