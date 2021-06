Au Mans, une collecte de vêtements pour des entretiens d'embauche

Dans le hall du centre commercial des Jacobins, de grands bacs bleus et rose ont pris place. Ils sont réservés à la collecte de vêtements de la Cravate solidaire. L'association organise pour la première fois une récolte grand public et les donateurs affluent. Huguette , 81 ans, est venue avec un sac plein à craquer. "Il y a des costumes, des robes, des vêtements d'enfance", énumère-t-elle. Et d'ajouter :"Quelque part ça nous débarrasse aussi un peu et puis, avec le confinement, j'ai pu faire le tri dans mes armoires."

De son côté, Ghislaine a rassemblé les anciens costumes de son mari décédé et quelques unes de ses robes. Des pièces en bon état, parfaites pour les entretiens d'embauche des demandeurs d'emploi de l'association. "Il faut aider ces gens là qui sont plein de bonne volonté pour retourner travailler et puis moi aussi quand j'ai besoin de vêtements, je me tourne vers les associations, il y a de très beaux habits", souligne-t-elle.

Une hausse des demandeurs d'emploi

Cette année, l'association recherche surtout des chaussures et des vêtements de très grandes tailles, d'autant que ses besoins ont augmenté. L'an dernier, elle suivait 190 demandeurs d'emploi, contre 250 cette année. "C'est énorme, je pense que cela correspond aux retombées de la crise, et puisque la vie reprend, les personnes reprennent leurs recherches", explique Amélie Tisson, chargée de mission à la cravate solidaire.

La collecte prendra fin samedi mais en une seule journée, la cravate solidaire a glané près de 100 kilogrammes de vêtements.