Au Mans, une exposition pour changer de regard sur les gens de la rue

Ces doubles portraits montrent une douzaine de sans-abri avant et après une séance de coiffure et de relooking. La légende est explicite : "ce n'est pas moi qui ai changé, c'est votre regard!". Cette exposition itinérante a pour but de promouvoir l'action : "un regard, un sourire, un toit".

Sarthe, France

Des photos pour changer notre regard sur les sans-abri croisés chaque jour (ou presque) dans la rue. Cette exposition itinérante est installée, en cette mi-novembre 2019, dans le foyer des logements collectifs du quartier des halles (rue Barbier), au Mans. Le principe : douze SDF (sept femmes et cinq hommes) ont accepté de se faire photographier avant et après une séance de coiffure et d'habillement. Franck, 49 ans, dont trois passés dans la rue découvre ainsi son double portrait. "Sur la première photo, je porte des habits qui ne sont pas très propres. Sur la suivante, ça change vraiment!". Et il poursuit avec humour : "même moi, je me ferais confiance!"

Ce n’est pas moi qui ai changé, c’est vous qui avez changé votre regard!

Et c'est là tout le but de cette exposition. Son concepteur, Jean-Luc Catanzaro conseille de regarder d'abord l'image de droite : "c'est celle de la personne dite relookée. Posons-nous la question de savoir si nous voudrions faire un bout de chemin avec cette femme ou avec cet homme. La réponse est oui. Puis, regardez la photo de gauche qui est moins valorisante. En réalité, c’est bien la même personne!" La légende sous chaque cliché est particulièrement explicite: "ce n’est pas moi qui ai changé, c’est vous qui avez changé votre regard". Cette exposition est "une invitation à aller vers l'autre", résume Franck. "Le message principal est de dire : n'ayez pas peur d'aller vers les autres. De les rencontrer. De ne pas s'arrêter aux apparences. Que vous voyiez un clochard ou un patron, je pense que le jugement est souvent rapide. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire".

Bientôt une aide au logement pour ces sans-abri

Cette exposition fait suite à l'opération de coiffure des sans-abri proposée chaque troisième mercredi du mois au CFA coiffure du Mans, (après un première expérience réussie de salon en extérieur, place des Comtes du Maines en juin 2018, lieu de rassemblement habituel des SDF au Mans). Elle sert aussi à promouvoir un programme de logement en cours de finalisation pour ces SDF. Une vingtaine d'appartements seront mis à leur disposition par des particuliers manceaux, via l'association Tarmac qui assurera une garantie de loyer pour les propriétaires. Cette opération se nomme "un regard - un sourire - un toit".