Au marché de Guéret déconfiné, le masque sur le nez

Le marché de Gueret reprend des couleurs, mais même en plein air, on est prié de respecter les gestes barrières. Gel hydro alcoolique, sens de circulation, masque de protection. N'oubliez pas votre panier, on vous emmène faire un tour.

Ça fait du bien de se retrouver en plein air, sous le soleil, pour ce premier samedi déconfiné sur le marché de Guéret.

Un marché totalement adapté au contexte actuel: les stands sont espacés de plus d'un mètre, il y a un sens de circulation et des barrières pour isoler les clients du reste des passants.

Et chose notable, tout le monde ou presque porte un masque

"Je ne veux plus m'en passer, confesse Ahmed, qui porte un masque médical comme en ont les infirmiers, depuis le déconfinement c'est devenu un réflexe. On s'habitue très bien, ça tire un peu sur les oreilles au début , mais on s'y fait, et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde."

"Je réalise que je suis une des rares à ne pas en porter, reconnait Dominique qui patiente devant le rayon fromages, je me sens un peu fautive. Enfin bon , quand je suis là , je me tiens à distance et je ne parle pas aux gens, mais bon je devrais en effet sans doute en mettre un."

"Moi non plus je n'en ai pas, sourit Maelys, mais bon je ne vais pas embrasser les gens. Je fais attention , je reste à plus d'un mètre.. et ma foi si ce n'est pas obligatoire."

Pas obligatoire, mais recommandé

Non en effet ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux si on en porte un. En tout cas , c'est ce que recommandent les Services Vétérinaires venus mener une mission d'information et de contrôles auprès des commerçants.

"On recommande d'avoir sur chaque stand du gel hydro alcoolique, et de se laver les mains, même si on porte des gants, précise Benedicte Martineau , chef des Services Vétérinaires. Certains commerçants n'ont pas de masques, mais tous ont mis en place des mesures de protection comme des visières individuelles ou des plaques de Plexiglas au dessus de leur stands."

Ce samedi matin, les services de l'Etat n'ont dressé aucun PV, ce n'était pas le but , mais bien répété les consignes de prudence.

"Ça fait plaisir de retrouver les clients, se réjouit Mireille qui tient un vaste stand de mercerie, c'est notre premier marché après deux mois d'inactivité (Durant le confinement, le marché n'était ouvert qu'aux produits alimentaires.) Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous achètent des élastiques et du fil pour coudre...des masques !"

"C'est exactement ce que je vais faire, ajoute Jacqueline, moi je n'arrive pas à en trouver, alors je me mets à la couture. J'en ai marre de mon écharpe qui me glisse sur le nez. On devrait tous se protéger, au moins pour un temps, en espérant que tout cela ne dure pas longtemps !"