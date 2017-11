Au marché de Noël de Strasbourg, le "off" fait une sérieuse concurrence au "in"

L'esprit de Noël se cache aussi dans nos vieux placards, voire nos poubelles : à Strasbourg, les exposants du marché de Noël OFF, place Grimmeissen, prennent le contre-pied du "in". Economie solidaire, récup, recyclage de vieux objets, ce marché parallèle ouvre lui aussi ce vendredi 24 décembre.

Le marché de Noël OFF, "pour les agités du local", comme les organisateurs l'indiquent sur leur plaquette, ouvrira lui aussi ce vendredi 24 novembre 2017 dans la capitale alsacienne. Il sera installé pour l'essentiel place Grimmeissen, à la Petite France, près des Ponts couverts. Les traditionnels chalets en bois seront remplacés par quinze containers et trois dômes gonflables, des dômes géodésiques. Dans ces dômes, on pourra fabriquer son papier-cadeau à base d'emballages recyclés, des décorations de Noël ou des savons naturels à déposer sous le sapin.

La semaine européenne de réduction des déchets s'invite au marché de Noël

L'an dernier, la première édition du marché OFF a proportionnellement attiré moins de monde que les autres sites, mais les visiteurs y ont acheté davantage. Ce marché de Noël est radicalement différent de celui de la place Broglie, dans l'esprit, également. il défend des valeurs pas forcément attachées aux fêtes de Noël, comme l'économie sociale et solidaire et le recyclage d'objets inutilisés ou jetés.

Les bougies culottées de Geoffrey Gautheron réalisées pour l'association strasbourgeoise "Libre objet" - capture d'écran

Les Strasbourgeois commencent à connaître ce marché alternatif. Il s'agit cette année de drainer les visiteurs vers la place Grimmeissen. En passant par exemple par le quartier gare, tout proche, quartier que les touristes traversent d'habitude sans un regard. Comme point d'entrée, cette année, le street art. Un parcours street art conduira les curieux jusqu'au quartier de la Laiterie, via la rue de Koenigshoffen. Les friches à proximité des voies ferrées se prêtent effectivement bien aux grandes fresques murales. Les organisateurs proposent notamment, une passerelle entre cet art urbain et les fêtes de Noël via un grand calendrier de l'avent qui sera visible dès le 1er décembre rue Kageneck et rue Kuhn.

