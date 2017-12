Petite nouveauté cette saison au Markstein. Si vous êtes piéton ou en raquettes et que vous voulez emprunter la piste de ski de fond payante entre le Markstein et le Grand-Ballon, c'est désormais deux euros. Une redevance décidée par le Ski Club Ranspach.

Une mesure mise en place par le Ski Club Ranspach qui gère bénévolement l'entretien du domaine nordique. Un entretien de plus en plus onéreux, puisqu'il faut prendre soin de la dameuse et payer le carburant pour baliser les pistes.

De plus en plus d'adeptes des raquettes et même des piétons empruntent régulièrement cette piste longue de plus de 7 kilomètres et qui est parfaitement entretenue.

André Grob, le président du Ski Club Ranspach explique la mise en place de cette redevance à deux euros Copier

Pour entretenir les pistes, c'est du temps et c'est de l'argent. Je trouve que c'est tout à fait logique que les adeptes des raquettes et les piétons participent à hauteur de deux euros", André Grob, le président du Ski Club Ranspach

L'idée du Ski Club Ranspach, c'est que tout le monde y mette du sien, pour l'entretien de la piste. Sachant que les skieurs de fond payent 6 euros 50 par jour pour emprunter cette piste.

Au Markstein la piste de ski de fond est payante pour les raquettes et les piétons © Radio France - Guillaume Chhum

Ça ne me gène pas si il y a des adeptes des raquettes sur les pistes. Mais il ne faut pas qu'ils soient au milieu. Le fait de payer ou pas, nous on paye pour le fond, je ne vois pas pourquoi les piétons et les raquettes ne paieraient pas," Christophe vient faire régulièrement du ski de fond entre le Markstein et le Grand-Ballon

Toutefois, il reste plusieurs pistes non balisées et gratuites au Markstein pour les piétons et les adeptes des raquettes.