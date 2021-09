Au moins 1.500 à 2.000 manifestants attendus dans les Ardennes pour défendre la ruralité

La décision du Conseil d'Etat du 6 août dernier annulant les arrêtés autorisant plusieurs techniques de chasse traditionnelles parmi lesquelles la tenderie aux grives et aux vanneaux (avec des filets) ou la chasse à la matole (avec des cages) a fini de mettre le feu aux poudres. En quelques semaines, associations, fédérations de chasse, de pêche, FDSEA et Jeunes Agriculteurs des Ardennes se sont organisés en collectif.

Le collectif "La ruralité en colère" organise ce samedi 4 septembre deux manifestations dans les Ardennes pour "défendre la ruralité". Le premier cortège empruntera la route départementale 951, qui longe l'autoroute A34, de Saulces-Monclin à l'aire de Woinic à partir de 10 h. Le second sillonnera les rues de Revin à partir de 14 h.

La majorité invisible va s'exprimer

"C'est la majorité invisible qui va s'exprimer", annonce Thierry Huet, président de la FDSEA des Ardennes. Les organisateurs attendent au moins 1.500 à 2.000 manifestants. Les fédérations de chasse de tous les départements du Grand-Est seront représentées, ce qui représente déjà 300 personnes qui ont réservé leurs places dans les bus et autres transports organisés. Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen sera également présent.

Des agriculteurs s'associent également à cette journée de mobilisation. FDSEA et Jeunes agriculteurs des Ardennes soutiennent le mouvement. Ce qui n'est pas anodin car chasseurs et agriculteurs se retrouvent parfois opposés sur certains sujets comme la prolifération des sangliers qui occasionnent des dégâts dans les champs.

Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, dans son bureau. Fédération nationale des chasseurs/ Issy-Les-Moulineaux © Radio France - Anne Brunel

Des élus défileront également. Tous les parlementaires des Ardennes, députés et sénateurs, participeront au moins à l'une des deux manifestations.

Pas d'opération-escargot, pas de barrage filtrant. Les deux marches s'annoncent colorées et bruyantes puisque les participants sont invités à porter un gilet orange fluo et à se munir de trompes de chasse.

Une quarantaine de gendarmes encadreront le cortège matinal, ainsi qu'un service de sécurité composé d'une trentaine de chasseurs.

Les chasses traditionnelles, le chant du coq, les mares à grenouilles...

Les manifestants dénoncent la mise en danger des traditions rurales par un militantisme et des décisions de justice qui vont dans le sens de l'écologie punitive. Concernant l'annulation des autorisations de chasses traditionnelles, les représentants des chasseurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en train de reformuler ces arrêtés pour en proposer une version compatible avec les motifs de la décision du Conseil d'Etat, notamment le fait que des espèces protégées peuvent se retrouver piégées dans les filets ou les cages utilisés.

Le courrier de la Fédération des Chasseurs du Grand-Est à Emmanuel Macron - Fédération des Chasseurs du Grand-Est

Cette journée de mobilisation est l'occasion de peser sur ce dossier avant l'ouverture de la saison de chasse mi-septembre. Mais les préoccupations des manifestants sont bien plus larges.

"Si le Conseil d'Etat a fini par interdire les chasses traditionnelles, pourquoi la justice ne ferait-elle pas marche arrière sur les plaintes de voisins gênés par le chant du coq ?", interroge Jean-Matthieu Gonnet, directeur de la Fédération de Chasse des Ardennes. En mars, après 10 ans de procédure, la Cour de cassation a par exemple confirmé l'obligation de reboucher une mare dans le Périgord parce que le chant des grenouilles gênait les voisins.

Le collectif "La ruralité en colère" s'inquiète de voir l'écologie punitive gagner du terrain. En début d'année, la Ville de Paris et la métropole de Grenoble ont voté un voeu demandant l'interdiction de la pêche au vif. En 2020, une proposition de loi envisageait de limiter la taille des élevages de chiens et de chats et d'imposer une attestation de connaissances et de nouveaux contrôles aux détenteurs d'animaux.

Autant d'attaques que le collectif ne veut plus subir dans le silence.