Au moins 2 500 manifestants à Perpignan contre le pass sanitaire

Plusieurs centaines de personnes le matin, plusieurs milliers l'après midi. Les heures passant, le cortège anti-pass sanitaire a pris de l'épaisseur ce samedi à Perpignan. Dans l'après midi, environ 2 500 manifestants se sont retrouvés Place Catalogne avant de traverser la Têt par le pont Arago (bloquant au passage la circulation vers le nord) puis de prendre la direction de la préfecture via le pont Joffre.

Dans le cortège, on retrouve notamment des soignants et des employés de la grande distribution. "Dans mon service, nous sommes 88 et seulement 8 à ne pas être vaccinés" explique cette salariée dans le secteur de la psychiatrie. "Mes responsables m'ont expliqué que si nous n'étions pas vaccinés le 15 septembre, nous serions automatiquement mis à pied pendant deux mois avant un possible licenciement. Du coup, pas le choix, j'ai pris rendez-vous. Je ne sais pas encore si je vais y aller mais j'ai pris rendez-vous... "

Des manifestants vaccinés opposés au pass sanitaire

Et puis dans le cortège aussi, Catherine, elle est kinésithérapeute à Perpignan. "Je suis vaccinée mais je manifeste pour la liberté de choisir. Je suis là aussi pour les restaurateurs et tous les commerçants car avec la mise en place du pass sanitaire, beaucoup vont se retrouver en faillite et coupés de leurs clients habituels. C'est inadmissible ! Et puis, je suis très attachée aussi au secret médical : est-ce qu'on doit se promener en disant j'ai le sida ? Personnellement, j'ai mon pass vaccinal mais je ne le présenterai pas parce que ce n'est pas normal. Je ne vois pas pourquoi je devrais présenter un QR Code pour aller dans une grande surface ! "

Dans la matinée, face à la hausse du nombre de cas dans le département, la préfecture des Pyrénées-Orientales a imposé de nouvelles restrictions : dès dimanche soir, les bars, restaurants et établissements de plage devront fermer dès 23 heures. Depuis ce samedi déjà, le port du masque ets obligatoire dans tout le département sauf dans les espaces naturels et sur la plage.