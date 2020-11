Au moins 20.000 ponts en France nécessitent une intervention "assez conséquente" selon un sénateur

Un an après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne, ce sont "20.000 à 25.000 ponts" qui nécessiteraient un intervention "assez conséquente" indique ce mercredi le sénateur Michel Dagbert, co-rapporteur d'une mission d'information sur la sécurité des ponts.

Le sénateur PS du Pas-de-Calais Michel Dagbert, co-rapporteur d'une mission d'information sur la sécurité des ponts, estime que "20.000 à 25.000 ponts nécessiteraient aujourd'hui une intervention assez conséquente" ce mercredi sur franceinfo. Il y a un an jour pour jour, le pont de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne s’effondrait, entraînant la mort de deux personnes. Dans cette affaire, le poids du camion qui a traversé le pont (50 tonnes) est suspecté d'avoir provoqué l'accident, mais l'enquête suit son cours. Les travaux pour reconstruire le pont débuteront d'ici peu.

Michel Dagbert alerte sur l'état des ponts

"Il serait, à mon sens, criminel de laisser des maires de petites communes avec plusieurs ouvrages d'art, seuls en proie aux difficultés." indique le sénateur. Interrogé sur la possibilité d'un effondrement comme celui de Mirepoix-sur-Tarn il répond : "Oui, absolument".

Selon lui, le budget consacré à la réfection et l'entretien des ponts "est loin d'être suffisant". "Nous avons réussi, l'an dernier, dans le débat au Sénat sur le budget de 2020, à inscrire une ligne dotée de dix millions d'euros".

Un rapport sénatorial après la catastrophe de Gênes

Après l'effondrement du pont de Gênes en Italie il y a deux ans un rapport sénatorial avait été remis en juillet 2019 à la ministre des Transports Elisabeth Borne. "À l'époque du rapport, on s'est beaucoup étonné de ne pas avoir un inventaire exhaustif du nombre d'ouvrages d'art, et l'état sanitaire des ouvrages n'était pas connu ou mal connu, indique Michel Dgbert. Mais ce n'est pas le cas du pont de Mirepoix, puisque le département avait organisé en 2017 un examen approfondi de l'ouvrage et une visite de contrôle en 2018."

"Il ne sert à rien de conserver une compétence sur un ouvrage, si la collectivité n'a pas l'ingénierie technique, la surface financière, les services administratifs", estime le sénateur PS. "Nous veillons à ce que l'État apporte son concours aux collectivités, en proie à d'incommensurables difficultés lorsqu'il s'agit de d'expertiser techniquement des ouvrages d'art complexes."