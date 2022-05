Au moins 2000 personnes réunies à Montpellier pour le 1er mai

Tous les mouvements de gauche sont là, des syndicats majoritaires aux partis les plus petits, en passant par les groupuscules les plus spécifiques

Au moins 2000 personnes étaient dans les rues de Montpellier ce dimanche pour le 1er mai. Syndicats, mouvements et partis politiques, mais aussi simples citoyens. Défilé de l'esplanade du Peyrou jusqu'à la place de la comédie, en passant par la rue Foch. Le premier grand rassemblement de la gauche depuis l'élection présidentielle. L'objectif était de montrer une gauche enfin rassemblée, à quelques semaines des législatives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La gauche enfin unie ?

Un cortège, et des dizaines de couleurs. Tous les mouvements de gauche sont là, des syndicats majoritaires aux partis les plus petits, en passant par les groupuscules les plus spécifiques. "On est tous dans la rue, tous réunis et tous ensemble contre ce chef de l'État que l'on refuse", lance Françoise. Cette militante du NPA discute avec les militants des autres formations. "Tout le monde marche dans le même sens, mais il y a des fois des rues adjacentes, c'est ça le problème", constate-t-elle.

Isabelle, militante à la CGT retraités se mobilise contre la réforme des retraites Copier

Les militants de la France insoumise, eux, veulent l'union populaire, derrière Jean-Luc Mélenchon. Difficile à accepter pour les communistes comme Sam : "L'union oui, mais pas à n'importe quel prix. Les élections législatives sont des élections locales, on ne peut pas se ranger tous derrière Mélenchon parce qu'il a fait un certain pourcentage à l'élection présidentielle." Même sentiment pour Isabelle, de la CGT retraités. "Pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti parce que la France insoumise est hégémoniste et veut que tout le monde rentre dans le moule sans conditions, ce n'est pas possible", déplore-t-elle.