Les abandons d'animaux se sont multipliés cet été. La SPA de l'Isle sur la Sorgue a recueilli déjà près de 600 chiens et chats. Le refuge est saturé et les adoptions de plus en plus rares.

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Chaque été le constat est le même au refuge du Petit Pigeolet, à l'Isle sur la Sorgue. En cette fin de saison, la SPA a recueilli près de 600 animaux. Un chiffre malheureusement stable, alors que les adoptions sont de moins en moins nombreuses.

Le refuge a organisé un week-end portes ouvertes pour encourager les familles à adopter. Et entre les 350 chats et les quelques 260 chiens hébergés ici, il y a l'embarras du choix. Sauf que bien souvent les "adopteurs" ont leur critères.

Pour les chats, on les préfère petits et en bonne santé, ça coûte moins cher en frais vétérinaires. Heureusement, il y aussi quelques bons samaritains. Hugo et Louis sont venus exprès avec leur maman pour une "opération sauvetage" : "C'est pour les chats qui sont soit malades ou qui ont plus de 10 ans. Parce que je vois que la plupart des chats ici sont en mauvaise santé, et ils partent moins facilement à l'adoption, çà me fait de la peine" explique Hugo, 12 ans.

Après moult caresses, les deux frères ont finalement jeté leur dévolu sur une petite chatte un peu cabossée par la vie. "On la trouve tous les deux mignonne" sourit Hugo. "Et câline" ajoute son frère.

Ce geste, trop rare, touche Brigitte, mais cette aide soignante tient à avertir la famille. "Depuis qu'elle est là, cette minette n'a jamais été trop belle donc vous aurez peut-être des soins vétérinaires à faire."

"Pas de problème, on a un super véto !" répond gaiement Sophie, la maman.

Adopter à la SPA, c'est presque un acte citoyen quand on sait qu'une vingtaine de chats atterrissent dans ce refuge vauclusien chaque jour en été. Ce week-end portes ouvertes aura permis quelques adoptions : quatre chiens et une quinzaine de chats ont trouvé un nouveau foyer.