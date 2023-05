Au moins 8.000 personnes au défilé du 1er mai à Montpellier

Plus de 15.000 personnes ont participé à un défilé du 1er mai dans l' Hérault, selon les chiffres données par la préfecture de l'Hérault. Le plus gros cortège a réuni plus de 8.000 participants à Montpellier.

La tête du cortège montpelliérain boulevard Henri IV © Radio France - Pascale Viktory C'est un défilé du 1er mai qui a reuni le plus de monde à Montpellier depuis plusieurs années. Au moins 8.000 personnes selon la préfecture de l' Hérault, les syndicats à la mi journée n'avaient pas encore d'estimations. ⓘ Publicité Le cortège est parti de la place Albert 1er a fait le tour de l'écusson jusqu'à la gare Saint Roch puis est remonté sur la place de la Comédie, avec quelques casseroles , poêles et couvercles. Un défilé affiché sur les pancartes et dans les slogans contre la reforme des retraites . pancarte brandie dnas le cortège montpelliérain © Radio France - Pascale Viktory Selon la Préfecture, il y avait 4.200 personnes à Béziers, 2.200 à Sète, 1.000 à Bédarieux, 350 à Lodève, 100 à Agde, 150 à Pezenas, 70 à Saint Pons de Thomières et 50 à Lunel. Aucun incident signalé toujours selon les services de l'Etat.