Au moins deux gymnases d’Ile-de-France réquisitionnés pour accueillir des migrants

L'Etat a réquisitionné un gymnase à Gournay-sur-Marne en Seine-Saint-Denis et un autre à Rueil-Malmaison dans les Haut-de-Seine pour accueillir ce vendredi des migrants.

Environ 120 migrants arriveront ce vendredi matin dans le gymnase Jean-Dame de Rueil-Malmaison (92) et autant dans un gymnase de Gournay-sur-Marne dans chacun des gymnases. Les établissements de sport ont été réquisitionnés par les préfets des départements respectifs. Des lits ont été installés et le minimum a été fait pour assurer l'accueil. Des entreprises sont par exemple venues faire le nécessaire pour adapter l'installation électrique. "C'est une question de solidarité vis à vis de l'Etat, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche" a réagi Patrick Ollier, le maire Les Républicains de Rueil-Malmaison.

Dispositif

Dès leur arrivée, les migrants seront encadrés par les services de l'Etat, par des travailleurs sociaux et par l'Armée du Salut. Ils seront contrôlés pour repérer les mineurs afin qu'il soient pris en charge par une autre structure. Puis ils seront auscultés par un médecin. La Croix Rouge intervient également dans le dispositif pour fournir du matériel.

La durée de séjour dépendra des gymnases et des communes. Au gymnase Jean-Dame de Rueil Malmaison, les 120 migrants resteront jusqu'au 31 août pour être redirigés vers d'autres centres d'accueil. Deux semaines pas plus car ensuite le gymnase doit être libéré pour la rentrée scolaire et la reprise des clubs de sport.