Au moins deux personnes sont mortes dans la rue à Orléans en 2016

501 personnes ont été recensées comme "morts de la rue" en 2016 dans notre pays. Parmi ces victimes, deux sont décédées à Orléans. Un hommage leur a été rendu hier sur la place d'Arc.

Des bougies et des gerbes de fleurs, en hommage "aux morts de la rue" sur l'esplanade de la place d'Arc à Orléans. Pour l'année 2016 en France, 501 victimes ont été recensées. Un nombre sous évalué selon Yves Bodard. Ils seraient "près de 3.000, soit six fois plus" explique le bénévole des Maraudeurs du jeudi. Seulement en France, aucun organisme officiel ne les comptabilise.

"J'espère maintenant des vagues de froid l'hiver. Parce que c'est l'un des rares moments où il y a un peu de solidarité." - Yves Bodard, maraudeur du jeudi.

Une cinquantaine de personnes se sont arrêtées pour écouter les mots des maraudeurs. Mais aussi leurs poèmes, leurs slams et leurs histoires. Les quelques éléments que l'on connait des deux victimes de la rue d'Orléans, comme "une jeune femme qui était désespérée, qui était jeune, que l'on croisait lors de nos maraudes. Elle a fini par se jeter sous un train mais on ne sait pas où", raconte Yves Bodard. Son nom, comme pour beaucoup d'autres sur la liste du collectif national, n'est pas connu.

Yves Bodard et des artistes du Loiret rendent hommages aux morts de la rue. © Radio France - Valentine Letesse

Anonyme dans la vie, une identité dans la mort

"Le paradoxe, c'est que souvent quand une personne meurt à la rue, souvent on retrouve leur état civil et même leur famille. On retrouve leur identité lorsqu'elles sont mortes." raconte le bénévole. Pour lui, cela renvoie l’inacceptable et pas un mot sur le sujet n'est évoqué pour l'instant dans cette campagne à l'élection présidentielle. "Ce que j'attends, c'est qu'un politique inscrive dans la Constitution, qu'il est interdit de vivre et de mourir à la rue. Pour l'instant ce qui est illégal notamment sur Orléans c'est la mendicité" . Ça, c'est l'autre combat des Maraudeurs du jeudi. Les arrêtés "anti-mendicité" et "anti-bivouac" pris par la ville et qui punissent d'une amende de 35€ les "regroupements prolongés de personnes alcoolisées, accompagnées ou non d'animaux, sur la voie publique".