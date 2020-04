Au moins un masque réutilisable pour chaque habitant du Grand Nancy le 11 mai, promet la métropole

Des masques lavables et agréés par les autorités (photo d'illustration)

C'est un engagement de la métropole du Grand Nancy : garantir à chaque habitant au moins un masque le 11 mai prochain, lorsque le déconfinement sera engagé. Pour cela, une commande a été passée dès la semaine dernière.

Ces masques seront en tissu, lavables et réutilisables. Ils sont fabriqués par des entreprises françaises, notamment des fournisseurs de l'Est de la France et répondent aux normes de certification DGA délivrées par le ministère des Armées.

Les masques de protection seront distribués gratuitement aux près de 260.000 Grands Nancéiens. Les modalités seront étudiées ce jeudi 16 avril lors de la conférence des 20 maires de la métropole.

Selon un communiqué du Grand Nancy, "cette commande s’inscrit dans une réelle complémentarité avec les diverses propositions, dont celle du Département de Meurthe-et-Moselle". "Toutes les initiatives sont les bienvenues, il n'y aura jamais trop de masques", ajoutait le maire de Nancy Laurent Hénart ce mardi midi dans son Facebook Live quotidien.