Au moins une soixantaine de soignants retraités dans les centres de vaccination manchois

La vaccination est le "cœur de la bataille" contre le covid. C'est ce qu'a rappelé le chef de l'Etat Emmanuel Macron ce mardi lors d'un déplacement à Valenciennes, dans le Nord. Le Président qui a appelé à vacciner au maximum, "tous les jours, matin, midi et soir". La campagne va d'ailleurs franchir une nouvelle étape ce samedi avec l'ouverture des injections à tous les Français dès 70 ans.

Je me suis fait plaisir. J'y suis allée par amour de mon métier. C'est une forme de fierté - Agnès, 67 ans, infirmière scolaire à la retraite depuis deux ans

Pour continuer cet effort, il faut des doses mais aussi des bras. Ainsi, des professionnels de santé à la retraite viennent régulièrement en renforts dans les centres de vaccination. Médecins généralistes, infirmiers libéraux, infirmiers scolaires, etc. On en compte une soixantaine qui s'est manifestée auprès des trois principaux établissements manchois :

22 pour le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC)

20 pour l'hôpital Avranches-Granville

15 auprès de l'hôpital Saint-Lô-Coutances (neuf infirmiers et six médecins retraités)

"Ne pas perdre la main"

"Je n'ai jamais trop aimé la retraite", sourit Agnès, 67 ans, ancienne infirmière scolaire au lycée Chateaubriand à Rennes. Cette Jullouvillaise a déposé sa candidature auprès de l'hôpital Avranches-Granville "dès qu'elle a appris l'existence du covid". Ainsi, la retraitée a effectué des tests PCR de septembre à janvier, puis des injections de vaccin dès début janvier, principalement à l'hôpital de Granville. Elle travaille trois jours et demi par semaine au centre de vaccination de la cité corsaire, qui doit déménager salle de Hérel.

C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! - Xavier, 60 ans, infirmier à la retraite

A la salle Montécot d'Octeville, Xavier, 60 ans, enchaîne les injections. "C'est un peu à la chaîne, mais les gens sont sympathiques", rigole le soignant. "C'était mon métier pendant plus de 37 ans, c'est mon rôle aussi. Et puis ça me permet de ne pas perdre la main", explique cet ancien infirmier de Montebourg. Il exerce une à deux fois par semaine : "le centre m'appelle dès qu'ils ont besoin de moi", précise Xavier. Agnès comme Xavier qui sont prêts à apporter leur aide autant de temps qu'il le faudra.

Un arrêté de février dernier fixe un barème pour rémunérer les soignants retraités venus en renfort :