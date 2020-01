Au mois de janvier, la galette est toujours la reine de l’open-space

Albi, France

Et vous, vous en avez mangé combien avec vos collègues ? 78% des salariés adorent fêter la galette des rois. C’est un récent sondage pour Deskeo/BuzzPress France qui l’affirme. Depuis lundi, avec le café, dans les entreprises on partage des galettes. Six, sept, une dizaine parfois dans les plus grandes entreprises. D’ailleurs, plus vous avez de collègues, plus vous êtes susceptibles d’en manger.

La tradition de la galette dans les entreprises : reportage à Albi. Copier

Qui offre la galette ?

Selon le sondage, dans 69% des cas, ce sont les employés qui paient la galette. Mais souvent, la première est offerte par l’entreprise. C’est le cas dans une banque albigeoise. La directrice est arrivée avec des galettes pour les huit salariés au début de la semaine. Et depuis, il y a un gâteau des rois presque tous les jours. Car on respecte la tradition. Celui qui a eu la fève offre la suivante.

Des cacheurs de fèves

Mais il y aurait des tricheurs. En tout, cas, dans une agence immobilière d'Albi on en déjà vus. La secrétaire raconte "ça me fait rire, il manque toujours une fève. Je ne sais pas comment certains se débrouillent mais ils arrivent à la cacher. C’est rigolo, tout ça pour ne pas offrir une galette." Selon le sondage de Deskeo 51% des gens serait prêts à cacher la fève pour être sûrs de ne pas payer leur galette.

Chez Prévifrance, chacun va apporter sa galette et on adore ça ! © Radio France - SM

En tout cas le top, clairement, c’est de venir avec sa galette maison. C’est la tendance 2020, celle qui vous démarquera de vos collègues.