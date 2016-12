Au Mont Dore, les pistes sont fermées mais les touristes sont là

Au cœur du Massif du Sancy, la station du Mont Dore ne bénéficie pas encore d'un enneigement suffisant pour ouvrir les pistes de ski et de luge. Malgré tout, les vacanciers sont là et ils sont bien déterminés à profiter des vacances.

Quand on arrive à la station du Mont Dore, le décor est flagrant. L'herbe remplace la neige sur les pistes de ski, les télésièges sont immobiles et l'école de ski fermée. Seul le téléphérique numéro 2 est opérationnel et permet aux vacanciers de rejoindre ensuite à pied le sommet du Puy du Sancy.

On en profite pour visiter et se balader

Mais rien n'arrête les vacanciers! Thomas est venu de Poitiers avec sa femme et leurs deux enfants. Cette année ils ont décidé de "changer d'air" pour les vacances de Noël. Au traditionnel repas en famille qui dure des heures, ils ont préféré l'air frais de la montagne. "Même si on aurait aimé faire du ski, on en profite pour visiter et se balader" explique le père de famille. L'un de ses fils, Oscar, affiche un grand sourire car il y a quand même la patinoire et "on a acheté du saucisson" lance t-il!

La neige est attendue début janvier

Même si les touristes se consolent avec des activités annexes, le directeur de la station du Mont Dore, Patrick Déat, espère que les pistes seront très vite praticables. Les services de météorologie "ont prévu de la neige début janvier" précise t-il. Si la météo est effectivement favorable, cela permettrait de "sauver la saison". Le directeur de la station mise surtout sur la période des vacances de février. En Auvergne, elles auront lieu du 18 février au 5 mars 2017.