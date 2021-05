A la Caserne juste en face de la Merveille, Sodetour, l'un des principaux groupes hôteliers du Mont-Saint-Michel va rouvrir la moitié de ses hôtels et restaurants mercredi soir, pour le week-end de l'Ascension.

Au Mont-Saint-Michel, la réouverture "prudente" et progressive des hôtels et restaurants

"Ca fait du bien de reprendre et retrouver nos réflexes. On est tous très enthousiastes !" Le chef Luciano Tiroumalé est de retour devant ses fourneaux, dans les cuisines du restaurant La Rôtisserie. Depuis quelques jours, les commandes vont bon train, les frigos se remplissent et les premières préparations s'enchaînent, "pour être prêts pour mercredi soir".

Le groupe Sodetour "Les Portes du Mont-Saint-Michel" a décidé de rouvrir ce mercredi 12 mai deux de ses cinq hôtels à la Caserne, juste en face du Mont-Saint-Michel, ainsi que deux restaurants. "Ils feront de la vente à emporter pour ce week-end de l'Ascension puis nous ouvrirons de grandes terrasses", explique Gilles Gohier PDG du groupe Sodetour.

Ces établissements sont fermés depuis la fin octobre 2020, certains même depuis près d'un an et demi. "Ca revit. C'est positif pour nos clients et pour nos équipes après des mois d'attente."

Des réservations pour l'Ascension et la Pentecôte

Un tiers des 108 salariés qui étaient au chômage partiel sont à nouveau mobilisés pour ce week-end de l'Ascension.

Les deux hôtels affichent des taux d'occupation de 70 à 80% pour le week-end de l'Ascension. "Et nous avons les mêmes signaux positifs pour la Pentecôte".

Nous allons procéder par étapes: deux hôtels aujourd'hui, peut-être un troisième et un quatrième en juin, en fonction des réservations et du flux des touristes, détaille Gilles Gohier, qui préside le groupe.

Dans les cuisines du restaurant la Rôtisserie, les équipes reprennent leurs marques avant le lancement de la vente à emporter mercredi 12 mai et la réouverture des terrasses la semaine suivante. © Radio France - Lucie Thuillet

Les menus adaptés pour une clientèle française

En temps normal, la clientèle est à 70% étrangère, principalement asiatique. Cette année, "nous espérons qu'il y aura des touristes de Belgique, d'Europe du Nord, peut-être d'Italie et d'Espagne."

Mais le groupe hôtelier mise surtout sur la clientèle française. C'est pourquoi dans ses restaurants, il a fait évoluer ses menus cette année."Cet hiver, on l'a consacré à la formation des équipes, notamment dans les cuisines des restaurants, pour revoir nos cartes, travailler sur la traçabilité des produits, l'approvisionnement local et imaginer une cuisine plus végétale."

Le groupe Sodetour "Les portes du Mont-Saint-Michel" compte, au total, cinq hôtels, quatre restaurants, deux campings, une aire de camping-car et un village de gîtes.