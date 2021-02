Au Mourtis, les vacanciers sont arrivés

"D'habitude, on fait beaucoup de ski et on n'a pas le temps de penser à d'autres activités à faire tous ensemble", analyse Iouna, les bras chargés de blocs de neige. Par exemple : faire "un banc de neige" ou des balades en forêt.

Arrivé du Pays basque, il a retrouvé tous ses cousins, munis d'un test PCR négatif. Les vingt membres de la famille peuvent profiter de l'air de la montagne, ensemble et sans masque.

Des activités pour tous

Des moniteurs ESF dispensent les premiers cours. Inarrêtable, Erine, 5 ans, fonce "en chasse-neige tout schuss" dès sa descente du tapis. Pour les plus petits, une piste est en effet desservie par un tapis roulant.

Au Mourtis, un tapis roulant permis aux plus petits de dévaler autant que possible la piste débutants. © Radio France - Marion Bothorel

La station du Mourtis a aussi pensé aux plus grands, avec de la luge bien sûr mais aussi des itinéraires de ski nordique et de randonnée, de raquettes.

Des vacanciers hésitants jusqu'à la dernière minute

Marion se réjouit : pour les prochaines semaines, ses appartements sont tous loués. Mais la gérante de l'ISBA craint quand même des annulations de dernière minute, en cas de nouvelles annonces gouvernementales.

"En cas de reconfinement ou de restrictions kilométriques", les arrhes seront remboursés, assure-t-elle aux hésitants.

Des annonces trop "tardives" qui ont forcent les saisonniers à 'adapter en permanence, "de jour en jour", estime Christophe Esparseil.

Le directeur du Mourtis, de Bourg d'Oueil et de Superbagnères se félicite en tous cas des niveaux de remplissages des hébergements des domaines, pour ce premier week-end.