Au Nord de la Creuse, Nouziers est en pleine ébullition avant le début des 24h solex

Au Nord de la Creuse, Nouziers est en pleine effervescence cette semaine. Environ 200 bénévoles préparent les 24h solex, dont le départ sera donné samedi 27 mai. Soixante-dix engins participent à cette course d'endurance. Les pilotes se relaieront pour rouler jour et nuit. Il faut une organisation solide pour que l'événement soit un succès.

ⓘ Publicité

A Nouziers, autant de bénévoles que d'habitants

Ce jeudi 25 mai, une équipe installe des barrières métalliques à côté de l'église de Nouziers. De l'autre côté de la rue, un petit groupe monte un Tivoli, et le maire Roger Appère se gratte la tête pour faire les branchements électriques sur le futur paddock où les équipes de solex installeront leurs stands. Alors que la course approche, on sent une légère pression à Nouziers.

Nicole et Michel Mouton, des bénévoles très investis pour les 24h solex de Nouziers © Radio France - Camille André

Heureusement, le comité des fêtes peut compter sur un véritable bataillon de bénévoles, "il y a 240 habitants à Nouziers, et je pense qu'il y a à peu près autant de bénévoles. Des jeunes et des moins jeunes. Certains viennent même de loin ! De Tours, de Paris ou encore de Moselle", se félicite Michel Mouton, le secrétaire adjoint du comité des fêtes de Nouziers.

loading

L'événement annuel de la commune

Au fil des ans, les 24h solex sont devenus l'évènement phare de Nouziers. Il s'agit de la dernière course de solex en France, qui se déroule sur 24 heures. Parallèlement c'est la fête au village, avec buvette, restauration, course à pied et animations musicales.

Nicole tient la caisse de la restauration depuis plusieurs éditions. Elle adore cette ambiance : " Tout le monde s'entend, ça crée des liens, c'est familial.. Et puis surtout ça fait de l'animation dans le bourg" se réjouit cette retraitée qui a passé toute sa vie à Nouziers.

Le programme de la course

Le départ des 24h solex sera donné samedi 27 mai à 17h. L'arrivée est prévue le dimanche à la même heure. Les pilotes feront des tours sur un circuit de plus de 3,6 kilomètres. Cette boucle passe dans le centre de Nouziers et sur des petits chemins autour de la commune.

loading

Une banderole dans le bourg de Nouziers © Radio France - Camille André

Aux abords de Nouziers les routes seront fermées à la circulation dès samedi 27 mai à 8h du matin, et jusqu'à dimanche soir.