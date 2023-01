Au parc animalier de La Rochelle, l'âne Cachou, trop nourri par les visiteurs, a frôlé la mort

L'âne Cachou, figure emblématique du parc animalier de La Rochelle, a frôlé la mort l'été dernier. Présent dans le parc depuis sa naissance, Cachou recevait beaucoup trop de nourriture de la part des visiteurs. Epluchures, restes de salade, quignons de pain, tout y passait... Et Cachou le gourmand n'a jamais su dire non. Le Baudet du Poitou a atteint les 350kg et a développé une congestion inflammatoire au sabot, l'empêchant de se déplacer. Heureusement, le personnel du parc animalier a évité la catastrophe. Cachou est toujours parmi nous, et installé dans un enclos éloigné du public.

Un âne plein de vie

Le profil de Cachou est celui de tout âne qui aime gambader dans la verdure. "Dès qu'on venait le voir il s'approchait de nous, il voulait qu'on le caresse" affirme Danielle, habituée du parc. Guillaume Boissinot, responsable du parc, a mis au monde Cachou "C'est un âne qui est agréable, doux avec les gens et plein d'amour".

Une situation inquiétante

"Tout est parti d'un abcès au sabot qu'on n'arrivait pas à soigner", c'est de cette manière que le personnel a découvert le mal-être de Cachou, raconte Guillaume Boissinot. Au delà d'un mal-être, Cachou est réellement malade. A cause de malnutrition, l'âne a développé une congestion inflammatoire au sabot. "Il n'arrivait pas à rester debout alors il passait ses journées à rien faire, à attendre que le temps passe" poursuit Guillaume Boissinot. Cachou va de mieux en mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il est guérit : "la moindre dose de sucre qui n'a pas lieu d'être peut le faire rechuter" mentionne le responsable.

Affiche interdisant les visiteurs de donner à manger à Cachou © Radio France - Joséphine Ortuno

Une malnutrition déterminante

"Les passants peuvent lui donner à manger, mais si c'est 600 passants dans la journée, là c'est beaucoup trop, ça le met en danger", explique Guillaume Boissinot. Tous les jours des visiteurs s'arrêtent pour nourrir les animaux du parc, Cachou n'est pas le premier à être malade à cause de ça, sa maman est décédée des mêmes raisons. Des pommes, des quignons de pain, des épluchures ou de la salade... l'âne mangeait pendant toute la journée. "On l'a déplacé dans un enclos loin des visiteurs pour qu'il perde cette habitude, sinon il ne serait plus avec nous aujourd'hui", rajoute Guillaume Boissinot.

Comme Cachou n'est pas le seul concerné par des maladies directement liées à la malnutrition, la mairie compte interdire aux visiteurs de nourrir tous les animaux.