Pour comprendre l'Europe au Pays Basque

L'Europe se décline dans tous les domaines au Pays Basque. Zone transfrontalière et côtière, les pêcheurs de Saint Jean-de-Luz vivent chaque jour la réalité des quotas européens, les lycéens partent apprendre en Croatie et à Bayonne le cinéma d'Art et d'essai embarque ses spectateurs en Roumanie.

L'Europe semble loin et ses institutions opaques. Au Pays Basque, pourtant les fonds européens ont des impacts réels au quotidien. Prés de 500 millions d'euros ont été versés dans tout le département des Pyrénées Atlantiques au titre des Fonds européens depuis 2014. A quoi ont ils servis ? Voici quelques exemples..I

La pêche

Les quotas sont très mal divisés. Les gros bateaux mangent la crème et nous les petits on a que les miettes. Dominique, pêcheur.

Le merlu, le thon ou les sardines que vous achetez à Bayonne sur les allées Marines ou à Saint Jean-de-Luz sont, en grande partie, pêchés dans le Golfe de Gascogne mais les pêcheurs sont soumis à des quotas pour préserver les espèces et partager les quantités entre les pays. Des quotas fixés et répartis par Bruxelles. Chaque pays reçoit sa part et ce sont les OP, les organisations de producteurs qui distribuent ensuite aux pêcheurs.

Didier Martinez, l'un des derniers pêcheurs de thon rouge à la canne

Ils ne sont plus que 2 dans le port de St Jean-de-Luz à pêcher le thon rouge à la canne. 32 ans que Didier Martinez part sur "l'AIROSA", son bateau de 15 m qui appartenait à son père. Son portrait.

Erasmus Plus

Partir avec Erasmus plus, ça permet aux jeunes d'accéder à une maturité, à une autonomie"-Ludovic Petoin, proviseur adjoint du Lycée Ramiro Arrue

L'Europe est présente au lycée avec le programme Erasmus Plus qui s'ouvre maintenant aux jeunes dés 16 ans. Les élèves du lycée Ramiro Arrue de Saint Jean-de-Luz voyagent en Italie, au Royaume Uni et en Croatie.

Des aides pour le cinéma

Nous allons voir que derrière l’affiche d’ un film, il y a souvent des aides européennes pour les salles de cinémas qui diffusent des films croates, slovènes , italiens ou allemands. Des pays où le cinéma n'est pas soutenu par des fonds publics nationaux comme en France. Leur existence dépend de l'Europe qui soutient leur diffusion en subventionnant les cinémas d'Art et d'Essai comme l'Atalante à Bayonne. Son président, Jean Pierre Saint Picq vise "la diversité face aux grosses productions". A ce titre, une aide de 10 000 euros lui a été versée l'an dernier.

Les travailleurs détachés

Ils sont de plus en plus nombreux selon la Cour des Comptes qui en décompte plus de 500 000 en France .

Au Pays Basque, zone transfrontalière, le secteur du Bâtiment est le plus concerné. Les salariés en détachement sont en majorité Espagnols, Portugais et Allemands mais très peu sont Polonais ! 15 ans ont passé depuis le célèbre "plombier polonais" et la directive Bolkenstein. La directive permettait à des entreprises de détacher leurs salariés pour une courte durée dans un autre pays de l'Union sans être soumis aux lois du pays d'accueil. Depuis, une nouvelle directive encadre mieux les droits des travailleurs détachés mais les entreprises continuent de payer les cotisations sociales dans leur pays d'origine .

La PAC au Pays Basque

Thierry Iriart, éleveur de bovins et ovins viande à Espelette © Radio France - Nathalie Bagdassarian

La PAC c'est 40% du budget de l'Union européenne.Un budget qui devrait baisser avec la sortie du Royaume Uni pour les 5 prochaines années.L'an dernier, le département a reçu prés de 170 millions d'euros d'aides de la PAC.