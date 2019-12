Au Pays Basque, acheter local pour Noël

Pour Noël, de plus en plus, l'originalité se cache dans le local. Que ce soit pour faire des cadeaux ou préparer des repas de fêtes, les consommateurs se tournent vers le "made in Pays Basque".

Les achats de Noël c'est aussi souvent des achats locaux : à l'achat sur d'Internet, beaucoup préfèrent le plaisir de choisir en magasin. Ça commence bien sûr par les achats pour les repas de réveillon. À l'épicerie Elika d'Espelette, qui propose les produits Idoki tous cultivés localement, Stéphane Michelena voit passer plus de locaux avec les fêtes : "ils jouent le jeu, ils font un petit effort, parce qu'ils veulent passer un bon moment. Le foie gras est le produit star, ils est consommé à 80% à Noël, mais nous avons aussi des produits festifs comme les poulardes. Le panier augmente aussi à cette occasion, on voit que les clients font un effort pour Noël".

Stéphane Michelena: "Pour les fêtes de Noël, les locaux jouent le jeu"

Les consommateurs cherchent aussi le chocolat local © Radio France - Bixente Vrignon

Pour les cadeaux aussi

Même chose pour les cadeaux. À commencer par l'alimentaire, où Cyril Pouy de la boutique Monsieur Txokola voit les demandes monter en flèche pour la Noël. Et puis il y a les artisans et créateurs locaux. On s'arrache leurs produits pour trouver le cadeau original, comme à la boutique Pott de Nicolas Armendaris à Bayonne: "Je propose de la sérigraphie, je dessine et j'imprime à la main sur des t-shirts, des lampes, des carnets ou des affiches. Les gens viennent chercher quelque chose d'un peu différent, qu'ils ne trouveront pas au supermarché. J'ai beaucoup d'habitués et de clients locaux qui me connaissent et savent ce qu'ils viennent chercher ici".

Nicolas Armendaris: "Les habitués viennent chercher quelque chose d'un peu différent"

Nicolas Armendarisek erabaki du saltoki bat idekitzea Baionan. © Radio France - Bixente Vrignon

Hemengoa eta berezia

Prezioa ez da hainbeste inportanta. Bezeroek xekatzen dutena, zinez tokiko mozkina da. "Opari desberdin bat xekatzen dute" aitortzen du Nicolas Armendarisek, Pott saltokikoa, Idoki mozkinen aldetik aldarrikatzen delarik jendea formatu behar dela, pentsatzeko nola eta zer eros.