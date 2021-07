Au Pays basque, ils marchent 31 km pour dénoncer les 31 ans de prison de trois militants d'ETA

"Autant de kilomètres à parcourir que d'années de prison accomplies". C'est avec cette idée que l'association Bake Bidea qui défend un processus de paix en Pays basque a organisé une marche ce samedi entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. 31 kilomètres à parcourir entre les deux communes de la côte, pour symboliser les 31 ans passés derrière les barreaux par Unai et Jon Parot, Jakes Esnal, et aussi Frédéric "Xistor" Haramboure, libéré lui sous bracelet électronique en novembre dernier. Une centaine de personnes s'est lancé de Bayonne rejoignant par étape Saint-Jean-de-Luz avant sur place une manifestation prévue en fin d'après midi.

Parmi les marcheurs, des militants de longue date, qui se mobilisent régulièrement en faveur du processus de paix en Pays basque. C'est le cas par exemple de Beñat originaire de Cambo-les-Bains qui marche les 31 kilomètres. "Les prisonniers pour lesquels on marche aujourd'hui, ça fait 31 ans qui sont en prison, je pense qu'ils ont payé leur dette à la société, il est largement temps de les libérer".

Dans le cortège aussi l'avocat Jean-Baptiste Etcheverry désormais à la retraite. C'est lui qui avait défendu Frédéric Haramboure et Jakes Esnal lors de leur procès à la cours d'assises de Paris en mai 1997. "Je suis toujours en relation avec eux et je voulais simplement, bien évidemment, continuer à manifester ma solidarité avec eux", explique l'avocat. Selon lui, le président de la République devrait gracier ces prisonniers. "Moi, je crois qu'aujourd'hui, _la solution, elle est entre les mains des pouvoirs publics_. Elle n'est plus malheureusement, que sur des questions un petit peu marginales, entre les mains de l'institution judiciaire qui peut aménager des peines, mais qui ne peut pas en faire beaucoup plus".

Des discussions ont lieu entre des représentants locaux au Pays basque et le ministère de la justice, mais la situation est aujourd'hui au point mort avoue la porte parole de Bake Bidea, Anaïs Funozas. "Malgré nos discussions, on ne sent pas de changement", explique-t-elle. "On est face à une administration et une justice qui ne fait rien pour que les choses s'accélèrent et que les délais se réduisent, et pour nous, ça, c'est un signe", poursuit la porte parole.

Avec la perspective des élections présidentielles l'année prochaine, elle espère que d'ici là, les choses avancent. "Il reste quelques mois à ce gouvernement là et nous, on agira sur ces mois là pour que réellement ils entendent. Ce qu'ils n'ont pas décidé, c'est de changer de curseur. Eh bien non, maintenant, on travaillera pour que ce curseur change".